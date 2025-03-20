Hindistan asıllı, Amerikan vatandaşı bir aileden gelen Soborno Isaac Bari, sıra dışı bir algının tezahürü. Henüz 2 yaşında periyodik tabloyu ezbere bilen ve kısa süre içinde Harvard Üniversitesi dahil pek çok prestijli kuruluştan takdir gören küçük dahinin hikâyesi sizlerle…

Bazıları yetenekli doğar, bazıları yeteneklerini geliştirmek için çok çalışır, bazıları ise tüm hayatlarını hepimizin tutku adını verdiği o tek kıvılcımı aramakla geçirir. Ve sonra, özel yeteneklerle, şaşırtıcı beyin gücüyle ve herhangi bir konu alanı için sağlam bir temel oluşturma yeteneğiyle doğan, “tanrı vergisi” veya “doğal yetenek” olarak bilinen nadir kişiler gelir.

İşte bu kişilerden biri de, dünyanın en genç profesörü, modern dünyanın Einstein’ı olan, 13 yaşındaki Soborno Isaac Bari. Küçücük yaştayken ziyaretçi profesör olan çocuğun öyküsü, gerçekten ilham verici.

Soborno Isaac Bari, bilim ve matematik konusunda inanılmaz bir yeteneğe sahip.

9 Nisan 2012'de New York'ta doğan Soborno, henüz 6 aylıkken tam cümlelerle konuşmaya başlamıştı. 2 yaşındayken, ailesi onun fizik, matematik ve kimya problemlerini çok kolay çözebildiğini fark etti ve ardından videolarını kaydetmeye ve bunları sosyal medyada paylaşmaya başladı.

Bu da New York'taki bazı yerel TV kanallarının ve okulların dikkatini çekti. Daha sonra Medgar Evers College Başkan Yardımcısı Jerald Posman tarafından bir röportaj için davet edildi.

Voice of America (VOA) da onu fark etti ve bir röportaj için ve parlak yeteneklerini test etmek için davet etti. VOA'nın 1942'deki kuruluşundan bu yana röportaj yaptığı en genç kişi oldu.

Başarılarının ardı arkası kesilmedi.

4 yaşındayken en az lisans seviyesi eğitim gerektiren karmaşık matematik ve fen problemlerini çözebilmesi nedeniyle Başkan Barack Obama'dan takdir aldı.

6 yaşındayken ise Harvard Üniversitesinden problem çözme yetenekleri nedeniyle takdir aldı ve New York Şehri'nin yetenekli ve üstün zekâlılar programına kabul edildi.

Soborno, Nobel Ödüllü Kailash Satyarthi'den "Küresel Çocuk Harikası Ödülü"nün de sahibi.

“Zamanımızın Einstein’ı” ünvanı aldı.

Ocak 2020'de Mumbai Üniversitesi Ruia Koleji Müdürü Dr. Anurshee Lokur tarafından tanındı ve daha sonra “Ziyaretçi Fizik Profesörü” olarak üniversiteye katıldı.

New York Şehir Koleji Başkanı Dr. Lisa Coico, matematik ve fen alanındaki bir dizi testteki başarısı nedeniyle Soborno'yu "zamanımızın Einstein'ı" olarak adlandırdı.

Kendi yazdığı bir kitabı var.

Ayrıca farklılıklardan ve ön yargılardan kaynaklanan nefreti yıkmaya çalıştığı 'The Love' adlı kitabın yazarı kendisi. Tüm dinlere karşı kabul ve sevgi yayma girişimini barındıran bu kitap aynı zamanda terörle mücadele kampanyasının bir uzantısı.

Soborno, insanlar arasında sevgi yaymayı ve günümüz neslinin fen ve matematiğe düşkünlüğün heyecan verici tarafını anlamalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Dil, din, ırk fark etmeksizin herkesin bu konularda bir mucit, bir kaşif veya hatta bir örnek olabileceğine inanıyor.

İlginizi çekebilir: