Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi, bu yıl 75'incisi düzenlenecek 2023 Emmy Ödülleri'nin Eylül ayından Ocak ayına ertelendiğini açıkladı. Karar, Hollywood'da devam eden yazar ve oyuncu grevleri arasında geldi.

Televizyon dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Emmy Ödülleri, her sene olduğu gibi bu sene de gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz ay adayları açıklanan törenin normalde 18 Eylül tarihinde gerçekleştirilmesi planlanıyordu.

Ancak Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi ve yayıncı Fox, bugün yaptığı bir açıklamayla törenin ertelendiğini duyurdu. Yeni tarih, 15 Ocak olarak belirlendi.

Tören, oyuncular ve yazarların devam eden grevleri nedeniyle ertelendi

Karar, bu yıl 75’incisi düzenlenecek törenin dört ay ertelendiği anlamına geliyor. Yeni tarihin bir diğer büyük ödül töreni Altın Küre Ödülleri’nden bir hafta sonra olacağını belirtelim.

Erteleme kararının pek şaşırtıcı olmadığını söylemek gerek. Son birkaç aydır Hollywood, yazarların ve oyuncuların gerçekleştirdiği grevlerle çalkalanıyordu. Çalışma şartlarının kötülüğü, yapay zekâ konusundaki endişeler gibi nedenlerden dolayı yapılan grevler, birçok yapımın prodüksiyonunun durmasına da neden olmuştu. Ayrıca sendika kuralları, oyuncuların grev sırasında törenlere katılmasının da önüne geçiyordu.

Bundan dolayı törenin ileri bir tarihe çekileceği söylentileri bir süredir dolaşıyordu. Bugün duyurulan kararla da beklenen gerçekleşmiş oldu. Akademi, yaptığı açıklamada ertelemenin arkasındaki nedenini paylaşmasa da grevler yüzünden olduğunu söylememiz yanlış olmaz.

HBO’nun domine ettiği 2023 Emmy Ödülleri adayları için;

Hollywood’daki grevler hakkındaki detaylar için;