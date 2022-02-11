Türkiye'deki 76 baro, elektrik faturalarıyla ilgili ortak açıklamada bulundu. Avukatlar tarafından yapılan yazılı açıklamada, 31 Aralık'taki zammın Anayasa'ya aykırı olduğu ifade edildi. Barolar, zamlara karşı hukuk mücadelesi vermeye hazırlanıyor.

Türkiye'nin bir numaralı gündemi olarak kalmaya devam eden elektrik faturaları ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bu kez de 76 kentin barosundan açıklama geldi. "Ucuz enerji kullanımı herkesin hakkıdır" başlığıyla yapılan yazılı açıklamada elektrik faturalarındaki tarife uygulamasının anayasaya aykırı olduğu beyan edildi. Barolar, hukuki yollara başvuracaklarını da duyurdular.

76 baronun imzaladığı açıklamaya göre elektrik tarifelerindeki son düzenleme; Anayasa’nın 2., 10. ve 167. maddelerine de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 14. maddesine de aykırı. Üstelik yapılan bilimsel ve teknik araştırmalar ile hükümetin uyguladığı 210 kilowattlık düzenlemenin uyumlu olmadığı ifade ediliyor. Bu açıklamaya karşı cevap gelip gelmeyeceği bilinmiyor.

76 baro tarafından yapılan ortak açıklama şöyle

"EPDK, 31.12.2021 tarihli 10707 sayılı Kurul Kararında 'mesken alçak gerilimli tek zamanlı abone grubu için faturaya esas günlük ortalama 5 kwh tüketim miktarına kadar (aylık 150 kilovat/saat) olan tüketimlere düşük kademeli tarife uygulanmasına' şeklinde bir düzenlemenin yapılmasına karar vermiş; 31.01.2022 tarihinde ise aylık 150 kilovat olan aylık tüketim miktarı Cumhurbaşkanının kararı ile 210 kilovata çıkarılmıştır. Elektrik tarifesinde yapılan düzenleme gerek Anayasa’nın 2., 10. ve 167. maddelerine gerekse Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 14. maddesine açıkça aykırıdır.

4 kişilik bir aile için en az aylık 230 kilovatlık bir elektrik tüketim miktarının düzenlenmesi yine özellikle çoğu kentlerimizdeki ailelerin geniş aile kategorisinde yer aldıkları da göz önünde bulundurulduğunda bu hususta da bilimsel ve teknik çalışmalar sonucu kademeli geçişlerin yapılması elzemdir. EPDK tarafından yapılmış olan tablolardaki hesaplamalar hiçbir bilimsel veri ve analiz içermeksizin hazırlanmış olup bu hesaplama tablolarına dayanılarak kademeli elektrik tarifelerinin düzenlemesi hakkaniyet ve adalet ilkeleriyle bağdaşmamaktadır​.

Barolar hizmet üreten, hiçbir ekonomik çıkarı olmayan ve Anayasa’nın 129. maddesinde kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu olarak belirtilen; avukatlar ise Avukatlık Kanunu’nun 1. maddesi uyarınca kamu hizmeti gören, Ceza Kanunu tanımıyla da yargı görevini yürüten kişilerdir. Yapılan zam sonrası avukatlık bürolarına; barolarımızın tesislerine, yerleşke ve binalarına gelen elektrik faturalarının fahiş olduğunu da açıkça belirtmek isteriz. Biz aşağıda imzası bulunan barolar olarak elektrik enerjisine yapılan fahiş orandaki bu zam miktarının karşısında yer aldığımızı, zammın vatandaşlarımız için daha hakkaniyetli bir seviyeye indirilmesinin takipçisi olacağımızı ve bu süreçte tüm hukuki yollara başvuracağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Bu açıklamaya imza atan barolar