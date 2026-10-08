Haberler Webtekno Oyun [8-16 Ekim] Xbox Game Pass'e Eklenecek Yeni Oyunlar Açıklandı

[8-16 Ekim] Xbox Game Pass'e Eklenecek Yeni Oyunlar Açıklandı

×

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Webtekno'yu Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin

Xbox Game Pass'e her ay yeni oyunlar eklenmeye devam ediyor. Şimdi ise bu ay içerisinde kütüphaneye eklenecek yeni oyunlara bakıyoruz.