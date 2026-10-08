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[8-16 Ekim] Xbox Game Pass'e Eklenecek Yeni Oyunlar Açıklandı

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Xbox Game Pass'e her ay yeni oyunlar eklenmeye devam ediyor. Şimdi ise bu ay içerisinde kütüphaneye eklenecek yeni oyunlara bakıyoruz.

[8-16 Ekim] Xbox Game Pass'e Eklenecek Yeni Oyunlar Açıklandı
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Microsoft’un ücretli abonelik sistemi Xbox Game Pass, özellikle ülkemizdeki oyun fiyatlarının çok yükselmesiyle oyuncuların bir numaralı tercihi hâline gelmişti. Bildiğiniz üzere şirket her ay düzenli olarak Game Pass kütüphanesine yeni oyunlar ekliyor.

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Son dönemde Xbox Game Pass kütüphanesine birçok büyük yapımın eklendiğini görmüştük. Bugün ise oyunseverler için Ekim ayında Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar duyuruldu.

İçerikten Görseller

[8-16 Ekim] Xbox Game Pass'e Eklenecek Yeni Oyunlar Açıklandı
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Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar

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Oyun Ekleneceği Tarih
Echo Weaver 8 Ekim
Forever Ago 8 Ekim
Neon Abyss 2 8 Ekim
Battlefield 6 13 Ekim
Deep Dish Dungeon 13 Ekim
Valor Mortis 13 Ekim
Bluey’s Happy Snaps 15 Ekim
Chained Beasts 15 Ekim
Beyond These Stars 16 Ekim

Peki siz bu ay Game Pass'e eklenecek oyunlardan hangisini oynamayı düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

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