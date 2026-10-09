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[9-11 Ekim] Toplam Değeri 10.000 TL'den Fazla 7 Oyun, Xbox'ta Bu Hafta Sonu Ücretsiz

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Xbox Free Play Days kapsamında bu hafta ücretsiz olacak oyunlar açıklandı. Oyunseverler bu hafta da birbirinden eğlenceli oyunlara ücretsiz olarak erişebilecek.

[9-11 Ekim] Toplam Değeri 10.000 TL'den Fazla 7 Oyun, Xbox'ta Bu Hafta Sonu Ücretsiz
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Microsoft, Xbox özelinde her hafta “Free Play Days” ismini verdiği bir kampanya düzenliyor. Bu kampanya kapsamında oyun severler, belli oyunları sınırlı süreliğine oynama imkânı yakalıyor.

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Bugün ise 9-11 Ekim 2026 tarihleri boyunca Xbox’ta ücretsiz bir şekilde oynanabilecek oyunlar açıklandı. Bu hafta toplam değeri 10.000 TL’yi aşan 7 oyuna bedavaya ulaşabileceksiniz. Free Play Days oyunları genellikle Game Pass abonelerine sunulsa da bazı oyunlar tüm kullanıcılar için de ücretsiz sunuluyor.

İçerikten Görseller

[9-11 Ekim] Toplam Değeri 10.000 TL'den Fazla 7 Oyun, Xbox'ta Bu Hafta Sonu Ücretsiz
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Xbox Free Play Days

Xbox'ta bu hafta ücretsiz olan oyunlar

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Oyun Normal Fiyatı Game Pass Gerekli mi?
Screamer 2.999 TL
Family Man 56,25 TL
ARC Raiders 2.090 TL
High On Life 2 1.649 TL
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 1.449 TL
Little Nightmares III 1.399 TL
Rogue Waters 550 TL

Xbox'ın ücretsiz oyunları nasıl oynanır?

Xbox Free Play Days

Game Pass Ultimate, Standard veya Core abonesiyseniz, giriş yaparak Xbox'ın uygulaması üzerinden tek tek bu oyunlara girin ve yükleme seçeneğine tıklayın. Konsola indirmek için de Xbox Store'dan abonelikler kısmına gelin ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyin. Herkese sunulan oyunlarda ise Microsoft Store üzerinden sayfalarına girip "Ücretsiz Deneme" kısmına basmanız yeterli.

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