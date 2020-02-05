9 Yıl Sonra Dünya'nın Yörüngesindeki Uyduları Gösteren Video

Uzmanlar, 2029 yılına kadar Dünya’nın yörüngesindeki uydu sayısının 57.000 olacağını tahmin ediyorlar. Dan Oltrogge, Dünya’nın yörüngesinde bulanacak bu 57.000 uyduyu gösteren bir animasyon hazırladı.

Dünya’nın yörüngesine ilk uyduyu 1957 yılında Sovyetler Birliği gönderdi. İlk uydunun gönderilmesinden bugüne kadar yörüngeye toplam 9.158 uydu daha gönderildi. Bu uyduların bugün sadece 2.200 tanesi çalışıyor. Geri kalan uydular, uzay çöpü oldular.

Dünya’nın yörüngesinde oluşmaya başlayan bu uzay çöplüğünün miktarı önümüzdeki yıllarda çok daha hızlı bir şekilde artabilir. Özel şirketler, ultra hızlı internet ağı için önümüzdeki yıllarda bir uydu ağı oluşturmak için çalışmalarına devam ediyorlar.

Analytical Graphics’te havacılık mühendisi olarak görev alan Uzay Standartları ve Yenilik Merkezi yöneticisi Dan Oltrogge, 2029 yılına kadar Dünya’nın yörüngesindeki uydu sayısının 57.000 olacağını tahmin ediyor.

Oltrogge, Dünya’nın yörüngesindeki bu uydu artışını göstermek için bir animasyon hazırladı. Oltrogge’nin hazırladığı animasyon, ilk uydunun gönderilişinden 2029 yılına kadar Dünya’nın, yörüngesinin uyduların işgali altındaki durumunu gösteriyor. Animasyonda aynı zamanda, SpaceX, Amazon, OneWeb gibi şirketlerin hangi yıllarda, kaç uyduyu yörüngeye göndermeyi planladığı da görünüyor.

On binlerce uydu, Dünya’nın yörüngesinde döndükçe bu uyduların çarpışma riskleri de artacak. Görevini tamamlamış uydular ve uydu kazalarından oluşacak enkaz, Dünya’nın çevresinde çok büyük boyutlarda bir uzay çöpüne neden olacak.

Dünya’nın etrafındaki uydu sayısının devasa artışı hakkında açıklama yapana Oltrogge, “Var olan aktif uydu sayısınında 10 kat artış, uzay enkazı sayısında da 10 kat artış anlamına geliyor. Uyduların sayısındaki bu artışı gözden geçirmeli ve anlamalıyız” dedi.

2029 yılında Dünya'nın yörüngesindeki on binlerce uyduyu gösteren animasyon