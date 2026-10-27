94 Binden Fazla Range Rover Modeli Geri Çağrıldı: İyi de Neden?

Jaguar Land Rover, geri görüş kamerasıyla ilgili bir sorun yüzünden 94 bine yakın Range Rover’ı geri çağırdı.

Her hafta otomobil şirketlerinin araçlarında yaşanan bir problemden dolayı geri çağırma uygulamaya başladığını görüyorduk. Şimdi ise bunlara Jaguar Land Rover eklendi. Dev firma, popüler modeli Range Rover’ı kapsayan bir geri çağırma başlattı.

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Firma, geri görüş kamerasını ilgilendiren bir problem nedeniyle ABD genelinde tam 93.997 Range Rover aracını geri çağırdığını duyurdu.

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Geri görüş kamerasına su sızıyor

Sorun, bagaj kapağı kaplamasının çevresinde biriken suyun geri görüş kamerasını çalışmaz hâle getirmesiyle ortaya çıkıyor. Arka kameradan gelen görüntünün araç içi dokunmatik ekranda tamamen kaybolmasına ya da bozulmasına yol açarak geri manevralarda kör nokta riskini tırmandırdığı ifade edilmiş.

Firmanın verilerine göre Ağustos 2022 tarihinden bu yana bu kusurla doğrudan bağlantılı tam 2.295 şikayet ve saha raporu kayıtlara geçmiş. Bu rakam, etkilenen toplam araç filosunun yaklaşık yüzde 2,4'üne denk geliyor. Geri çağırma kapsamına giren araçlar, 8 Temmuz 2021 ile 4 Haziran 2024 tarihleri arasında banttan inen 2022–2026 model yılı Range Rover modellerini kapsıyor.

Arızanın kaynağı, geri görüş kamerasının monte edildiği bagaj kapağı kaplama alanında nemin dışarı atılmasına yetecek kadar tahliye deliğinin açılmamış olması. Zamanla bu bölgede biriken su gövde içine doğru sızarak kamera yuvasına ulaşıyor ve arka görüş görüntüsünü bozuyor ya da tamamen kesiyor. Yetkili bayiler ve teknik servisler, suyun içeride göllenmesini kalıcı olarak engellemek amacıyla bagaj kapağı kaplamasının alt kısmına yeni drenaj delikleri delecek. Servis teknisyenleri ayrıca her aracın üzerindeki mevcut kamerayı ayrıntılı incelemeden geçirecek ve içeri sızan suyun halihazırda hasar verdiği tespit edilen üniteleri araç sahiplerine hiçbir ücret yansıtmadan yenisiyle değiştirecek.