A Quiet Place 3 Resmen Duyuruldu! Vizyon Tarihi Açıklandı

John Krasinski yönetmenliğinde başarı elde eden ilk iki filmin ardından A Quiet Place serisinin üçüncü filmi de resmen duyuruldu. Fakat 2023 yılında çıkması beklenen filmin 2025 yılında vizyona gireceği açıklandı.

2018 yılında vizyona giren A Quiet Place (Sessiz Bir Yer), oluşturduğu hayran kitlesiyle kısa süre sonra ikinci kısmıyla da yeniden buluştu. Koronavirüs nedeniyle ertelemeler yaşayarak Mayıs 2021’de vizyona giren A Quiet Place Part II, ilk filmin başarısını sürdürmeyi başardı. Serinin başarısıyla birlikte elbette üçüncü filmin de yolu gözleniyordu. İşte bugün, o film hakkında ilk resmi açıklama geldi.

Bugünse A Quiet Place serisinin üçüncü filmini bekleyenlere kötü bir haber geldi. 2023 yılında çıkış yapması beklenen film, yapılan resmî açıklamayla birlikte çıkış tarihini duyurdu. Fakat tarih, beklendiği kadar erken bir tarih değildi. Paramount yatırımcı gününde konuşan ilk iki filmin yönetmeni ve yazarı John Krasinski, filmin 2025 yılında vizyona gireceğini açıkladı.

"Seriye dönüşebileceğini asla düşünmüyordum"

Krasinski, filmin 2025 yılında çıkacağı haberini vermenin yanı sıra serinin başarısı hakkında da konuştu. Filmi yazma süreci hakkında konuşan Krasinski, ilk filmi yazarken ikinci filmin olabileceğine dair bile bir düşünceye sahip olmadığını belirtti. Ayrıca bu filmin bir seriye dönüşebileceğini de asla tahmin etmediğini söyledi.

Öte yandan A Quiet Place, artık yalnızca bir seri olarak da anılmayacak. Evrenin ana hikâyesini işleyen filmlerin yanı sıra bu evrende geçen bir spin-off da halen geliştirilmeye devam ediyor. İlk olarak Jeff Nichols’ın yönetmenliğini yapacağı açıklanan bu spin-off, Nichols’ın projeden ayrılmasıyla yönetmen koltuğunda Michael Sarnoski’yi görecek.