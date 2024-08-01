A101 her hafta perşembe günü internete özel Aldın Aldın Kataloğu yayınlıyor. Katalogları sizin için takip ediyor ve yer alan elektronik ürünleri seçip listeliyoruz. iPhone, Xiaomi wifi güçlendirici, TV gibi ürünlerin yer aldığı bu listemizi takip ederek göz atabilir ve benzer ürünlerde yer alan indirimleri keşfedebilirsiniz.
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Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Elektronik;
- Dell Vostro 3520 N1611PVNB3520U i5-1235U 8 GB 512 GB SSD 15.6" Ubuntu Notebook 12.999 TL ( Sizin için seçtiğimiz uygun fiyatlı dizüstü bilgisayarlara buradan göz atmayı unutmayın!)
- Samsung 65S90C 65" 164 Ekran 4K Ultra HD Uydu Alıcılı Smart OLED TV 71.999 TL
- Samsung Galaxy Tab S9 FE X510 Wifi 128 GB 6 GB RAM Tablet 10.499 TL ( Android tablet önerilerine buradan göz atmayı unutmayın.)
- Apple iPhone 15 128 GB Cep Telefonu 48.899 TL
- Apple iPhone 14 Plus 256 GB Cep Telefonu 51.899 TL
- Xiaomi Mi AC1200 1200 Mbps Wifi Güçlendirici 789 TL
- Samsung Galaxy S21 FE G990B2 128 GB 8 GB RAM Cep Telefonu 16.799 TL
- Oppo Enco Buds 2 TWS Bluetooth Kulaklık 499 TL ( Uygun fiyata alabileceğiniz bluetooth kulaklık modellerine buradan göz atmayı unutmayın.
Küçük Ev Aletleri;
- Oral-B Aquacare 4 MD20 Şarjlı Ağız Duşu 2.999 TL
- Philips Lumea BRI940/00 IPL Lazer Epilasyon Aleti 10.999 TL ( En çok tercih edilen lazer epilasyon aletlerine buradan ulaşabilirsiniz.)
- Oral-B iO Smile Şarjlı Diş Fırçası 3.499 TL ( En çok tercih edilen şarjlı diş fırçası modellerine buradan göz atmayı unutmayın!)
- Philips 8000 Serisi S8692/35 Islak Kuru Tıraş Makinesi 5.299 TL (En çok tercih edilen tıraş makinelerine buradan ulaşabilirsiniz.)
- Philips MG3710/15 6'sı 1 arada Sakal Şekillendirici Erkek Bakım Seti 699 TL
- Raks SF16PLUS Ayaklı Vantilatör 1.799 TL ( Masa/ ayaklı/ kule vantilatör çeşitlerine buradan göz atmayı unutmayın!)
Beyaz Eşya;
- Baymak Dolce Vita 09 A++ 9000 BTU Inverter Duvar Tipi Klima 19.999 TL ( En çok tercih edilen klima modellerine buradan ulaşabilirsiniz.)
- Hoover HFB 6B2S3FX Wifi 12 Programlı Bulaşık Makinesi 16.999 TL
- Samsung RL4323RBAS8 Kombi No-Frost Buzdolabı 29.499 TL
- Hoover H3W 2102DE 10 kg 1200 Devir Çamaşır Makinesi 13.699 TL