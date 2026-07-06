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Uygun Fiyatlı QLED Samsung TV’yi Kaçırmayın: A101’de Bu Hafta Uygun Fiyata Satılacak Ürünler

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A101'de bu hafta satılacak uygun fiyatlı teknolojik ürünler belli oldu.

Uygun Fiyatlı QLED Samsung TV’yi Kaçırmayın: A101’de Bu Hafta Uygun Fiyata Satılacak Ürünler
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Teknolojik ürün fiyatları uçuşa geçmişken ülkemizdeki kullanıcılar sürekli uygun fiyatlı ürün arayışındalar. Neyse ki zincir mağazalar her hafta getirdikleri ürünlerle bu konuda öne çıkmayı başarıyor. A101 de bunlardan biri. Bu hafta 9 Temmuz 2026 tarihli A101 Aldın Aldın ürünleri arasında birçok uygun fiyatlı teknolojik ürün var. Uygun fiyatlı Samsung televizyonlar, elektrikli bisiklet ve dahası bu hafta A101’de olacak.

Biz de bu içeriğimizde A101’in 9 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla satacağı Aldın Aldın ürünlerinden öne çıkanları sizler için derledik. Uygun fiyatlı teknolojik ürün arıyorsanız kesin göz atın.

İçerikten Görseller

Uygun Fiyatlı QLED Samsung TV’yi Kaçırmayın: A101’de Bu Hafta Uygun Fiyata Satılacak Ürünler
7*inç
qled
çamaşıra101
sebil +2

A101’de bu hafta uygun fiyata satılacak teknolojik ürünler

  • Samsung 70U800F televizyon - 43.999 TL
  • Samsung QE50Q7FAAUXTK - 28.999 TL
  • SEG CM 911S INV çamaşır makinesi - 17.999 TL
  • Kiwi KWP-8570 su sebili - 10.999 TL
  • Volta VB1 Neo katlanabilir elektrikli bisiklet - 19.990 TL
  • Volta VSM elektrikli motorlu bisiklet - 22.990 TL

Samsung 70U800F televizyon - 43.999 TL

7*inç

Samsung’un bu televizyonu, büyük ekrana sahip uygun fiyatlı model arayanlar için ideal bir ürün. 70 inç boyutunda 4K çözünürlüklü ekran, Crystal UHD işlemci, HDR10, One UI Tizen işletim sistemi gibi özellikler sunuyor.

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Samsung QE50Q7FAAUXTK - 28.999 TL

qled

Bu model ise QLED panel teknolojisini uygun fiyata sunmasıyla öne çıkıyor. QLED panel, 50 inç boyut, 3x HDMI, HDR10, One UI Tizen işletim sistemi gibi özellikleri 28.999 TL’ye sunmasıyla göz atılması gereken bir model.

SEG CM 911S INV çamaşır makinesi - 17.999 TL

çamaşıra101

SEG markalı bu çamaşır makinesi, gümüş rengiyle tasarımıyla dikkat çekmeyi başarıyor. Bunlar dışında LED gösterge, hızlı yıkama ve ek fonksiyon tuşu, 9 kg kapasite, 15 program gibi özellikleri var.

Kiwi KWP-8570 su sebili - 10.999 TL

sebil

Su sebilleri, özellikle soğuk su ihtiyacının çok olduğu yaz günlerinde çok faydalı olabiliyor. Kiwi’nin gizli damacanalı dahili otomatik çaycılı sebili de bu konuda öne çıkan bir ürün. Gizli damacana bölgesi, ayarlanabilir sıcaklık, 6 hazır program, çay ve kahve malzemeleri gibi özellikleri var.

Volta VB1 Neo katlanabilir elektrikli bisiklet - 19.990 TL

vb1

Katlanabilir elektrikli bisiklet arayışında olanların göz atabileceği VB1 modeli, 25 km/sa hız, 250W motor, 30-55 km arası değişebilen menzil, 5-6 saat şarj süresi, 22,5 kg ağırlık gibi özelliklerle geliyor.

Volta VSM elektrikli motorlu bisiklet - 22.990 TL

vsm

Bu model ies elektrikli motorlu bisiklet olarak karşımıza çıkıyor. 220W net güç, 48V 14 Ah batarya kapasitesi, 52 kg kütle, 6-8 saatte şarj gibi özellikleri 22 bin 990 TL gibi bir fiyata kullanıcılarla buluşturuyor.

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A101

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