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Ucuza Elektrikli Bisiklet Geliyor: A101'de Bu Hafta Uygun Fiyata Satılacak Teknolojik Ürünler

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A101, 11 Haziran 2026 itibarıyla birçok teknolojik ürününü Aldın Aldın ürünleri kapsamında bizlerle buluşturacak. İşte uygun fiyata satılacak teknolojik ürünler.

Ucuza Elektrikli Bisiklet Geliyor: A101'de Bu Hafta Uygun Fiyata Satılacak Teknolojik Ürünler
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Teknolojik ürün fiyatları uçuşa geçmişken ülkemizdeki kullanıcılar sürekli uygun fiyatlı ürün arayışındalar. Neyse ki zincir mağazalar her hafta getirdikleri ürünlerle bu konuda öne çıkmayı başarıyor. A101 de bunlardan biri. Bu hafta 11 Haziran 2026 tarihli A101 Aldın Aldın ürünleri arasında birçok uygun fiyatlı teknolojik ürün var. Onvo, Hi-Level televizyonlar, çamaşır makineleri, APEC elektrikli moped, EFB5 Sport elektrikli bisiklet ve dahası bu hafta A101’de olacak.

Biz de bu içeriğimizde A101’in 11 Haziran 2026 tarihi itibarıyla satacağı Aldın Aldın ürünlerinden öne çıkanları sizler için derledik. Uygun fiyatlı teknolojik ürün arıyorsanız kesin göz atın.

İçerikten Görseller

Ucuza Elektrikli Bisiklet Geliyor: A101'de Bu Hafta Uygun Fiyata Satılacak Teknolojik Ürünler
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elektrikli
moped
onvo +5

NOT: Satın aldığınız ürünlerde kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir.

A101’de bu hafta satılacak uygun fiyatlı teknolojik ürünler

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  • EFB5 Sport katlanabilir elektrikli bisiklet - 32.500 TL
  • APEC VS1 elektrikli moped - 32.990 TL
  • Onvo 65VQ90F3UA televizyon - 27.999 TL
  • Hi-Level HL55QUPR-W02S televizyon - 18.999 TL
  • Nordmende Q50NM1105 QLED televizyon - 16.999 TL
  • SEGA 911S INV Silver çamaşır makinesi - 17.499 TL
  • Kiwi KWP-8555 su sebili - 8.499 TL
  • Thull Bluetotth hoparlör - 699 TL
  • Thull 10.000 mAh Powerbank - 499 TL

EFB5 Sport katlanabilir elektrikli bisiklet - 32.500 TL

elektrikli

Elektrikli bisiklet arayışında olanların kaçırmaması gereken Ola markalı elektrikli bisiklet, saatte maksimum 25 km/sa hıza çıkabiliyor. Bunlar dışında 250W motor gücü, 20x4 kalınlıkta lastikler, 35-45 km menzil, 32 kg ağırlık gibi özelliklere sahip.

APEC VS1 elektrikli moped - 32.990 TL

moped

Volta markalı elektrikli moped APEC VS1, 60V 20 AH batarya kapasitesine ve 6-8 saatlik şarj süresine sahip bir model. Maksimum 45 km/sa hıza ulaşan elektrikli moped, 1860x1145x685 mm boyutlarla geliyor.

Onvo 65VQ90F3UA televizyon - 27.999 TL

onvo

65 inç olmasıyla uygun fiyata büyük TV arayanların kesin göz atması gereken Onvo markalı bu cihazda, 4K çözünürlük, Dolby, Chromecast, Google TV işletim sistemi, HDR10, 3x HDMI gibi özellikler var.

Hi-Level HL55QUPR-W02S televizyon - 18.999 TL

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Biraz daha uygun fiyata daha küçük boyutta arayanlar ise 55 inçlik bu modele göz atabilirler. Dolby Audio, 4K çözünürlük, webOS, 3x HDMI gibi özelliklerle geliyor.

Nordmende Q50NM1105 QLED televizyon - 16.999 TL

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Bütçesi daha da düşük olanlar ve 50 inç gibi daha normal boyutlarda bir TV isteyenlerin göz atabileceği bu cihaz; Android işletim sistemi, QLED teknolojisi, 4K çözünürlük, 3 HDMI gibi özelliklere sahip.

SEGA 911S INV Silver çamaşır makinesi - 17.499 TL

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Sega markası altındaki bu çamaşır makinesi, 9 kg kapasiteye sahip. 15 program, 1000 devir, LED gösterge, sessiz motor, gümüş şık tasarımıyla çok yüksek fiyatlı olmayan yeni çamaşır makinesi arayanların seveceği bir ürün.

Kiwi KWP-8555 su sebili

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Rahatça su içme deneyimi yaşamanızı sağlayan sebiller çoğu eve lazım. A101 de bu hafta Kiwi'nin KWP-8555 modelini satacak. Bu cihaz, özellikle 3 musluklu tasarımıyla dikkat çekiyor. Paslanmaz çelik sıcak su deposu ve çocuk emniyet kilidi diğer dikkat çeken kısımları arasında.

Bluetooth hoparlör başta olmak üzere uygun fiyatlı Thull ürünleri

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Thull markasının ürünleri de A101'de satışa çıkacak. Bunlar arasında Bluetooth hoparlörler, kablosuz kulaklıklar, powerbank'ler, şarj cihazları, klavyeler, mouse'lar ve daha fazlası yer alıyor. Hiçbirinin fiyatı 800 TL'den fazla değil.

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