JBL, üç yeni kablosuz kulaklığını tüketicilerle buluşturdu. Wave 200, Wave 300 ve Tune 130NC olarak isimlendirilen kablosuz kulaklıklar, özellikleriyle de tasarımlarıyla da beğeni toplayacak gibi görünüyor. Peki bu kulaklıklar neler sunuyor?

Kulaklık sektörünün önemli temsilcilerinden JBL, üç yeni kablosuz kulaklık modelini duyurdu. Wave 200, Wave 300 ve Tune 130NC olarak isimlendirilen kablosuz kulaklıklar, sahip oldukları teknik özelliklerle de tasarımlarıyla da tüketicilerin beğenisini kazanmayı başaracak gibi görünüyorlar. Peki JBL'in yeni kablosuz kulaklıkları tüketicilere neler vadediyor?

JBL'in yeni kablosuz kulaklıklarını birbirleriyle kıyasladığımızda, en iyi modelin Tune 130NC olduğunu görüyoruz. Zira bu kablosuz kulaklık hem bataryası hem de aktif gürültü engelleme özelliği ile ön plana çıkıyor. Ancak Wave 300 ve Wave 200 de küçümsenemeyecek özelliklerle donatılmış durumdalar. Gelin hep birlikte, JBL'in kablosuz kulaklıklarına yakından bakalım.

Karşınızda JBL Tune 130NC

Gürültü engelleme özelliğine sahip olan JBL Tune 130NC, sahip olduğu Smart Ambient isimli teknoloji ile kulaklıkları çıkarmadan da çevredeki seslerin duyulmasını sağlıyor. IPX4 sertifikası ile de su ve tere karşı dayanıklı olan kulaklık, sporcular için de etkileyici bir deneyim sunuyor. 10 dakikalık şarj ile 2 saate kadar kullanım imkanı vadeden JBL Tune 130NC, aktif gürültü engelleme özelliği aktifken bile 24 saat kullanım imkanı sunuyor. Kulaklık, kutusuyla birlikte 40 saate kadar kullanılabiliyor.

JBL Wave 300

12 mm'lik sürücüleri ile yüksek ses kalitesi sunan JBL Wave 300, kutusuyla birlikte 26 saate kadar kullanım imkanı sunuyor. 15 dakikalık şarj ile 1 saat boyunca kesintisiz olarak kullanılabilen kulaklık, tek parça şarj imkanı da tanıyor. Bu sayede kulaklıkları tek tek şarj edebiliyorsunuz. Kulaklıktaki IPX2 sertifikası, suya karşı dayanıklılık vadediyor.

JBL Wave 200

JBL Wave 200, Wave 300'ün biraz daha uygun fiyatlı bir versiyonu. 8 mm'lik sürücülerle gelen kulaklıklar, tıpkı Wave 300'deki gibi IPX2 sertifikasına sahip. Kesintisiz 5 saat, kutuyla 15 saate kadar kullanım imkanı sunan JBL Wave 200, uygun fiyatlı kablosuz kulaklık arayışında olan tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

JBL Tune 130NC, e-ticaret platformları ile teknoloji perakendecilerinden 1.400 TL civarına satın alınabiliyor. JBL Wave 300 ile Wave 200 için yaptığımız incelemelerde ise ürünlerin Türkiye satışlarının henüz başlamadığını görüyoruz. Ancak çok yakın bir gelecekte bu kablosuz kulakların da Türkiye'de satılacağını söyleyebiliriz.