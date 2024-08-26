Uygun fiyatlı ürünleriyle son zamanlarda popülerleşen Temu’nun çatı şirketi PDD Holdings, 2. çeyrek kazançlarını açıkladı. Şirket, beklentilerin altında kalsa da yıllık oranda %86’lık büyüme kaydetti.

Çin merkezli e-ticaret platformu Temu, uygun fiyata sunduğu ürünleriyle dünya çapında popüler olmayı başarmıştı. Türkiye’de de benzer şekilde çok ilgi gördüğünü görmüştük. Ancak yakın zamanda alınan gümrük vergisi kararı, Temu’dan yapılan alışverişleri kısıtlamaya başlamıştı.

Şimdi ise Temu’nun ne kadar para kazandığına dair veriler bizlerle buluştu. Platformun çatı şirket, PDD Holdings, son üç aydaki kazançlarını açıkladı. Şirket, yüksek miktarda gelir elde etse de beklentilerin altında kaldı. Ancak ciddi bir büyüme kaydettiğini söylemek gerekiyor.

Temu’nun sahibi, son 3 ayda 13,64 milyar dolar gelir elde etti

PDD Holdings tarafından paylaşılan mali verilere göre Çinli şirket, geride bıraktığımız ikinci çeyrekte 13,64 milyar dolar gelir elde etmeyi başardı. Ancak bu miktar, 14 milyar dolarlık beklentilerin altında kaldı. Yine de gelirler, yıllık oranda %86 gibi devasa bir büyüme yaşadı.

Zayıf tüketici harcamaları, şirketin Çin’deki yerel platformu Pinduoduo’daki işlerini olumsuz etkileyerek beklentinin aşağıda kalmasına neden olmuş. Çin’deki tüketicilerin ekonomik durumlar, işsizlik gibi nedenlerden dolayı harcamalarını azaltması gelirlerin beklenti altına düşmesinin nedenleri arasında.

Temu’yla ilgili detaylı bilgi maalesef yok. Ancak büyümedeki en önemli faktörün o olduğunu söyleyebiliriz. Temu, son birkaç ayda dünya çapında popülerleşmişti. Şirketin 13,64 milyar dolar kazanç elde etmesinde payı büyük diyebiliriz. PDD’nin çevrim içi satış hizmetlerinden gelirinin %29 artışla 6,76 milyar dolar arttığını da eklemek gerek.