ABD’lilerin Bill Gates’e Güvenmediğini Gösteren Anket

Teknoloji devi Microsoft’un kurucusu olan Bill Gates, geçtiğimiz haftalarda ilginç bir komplo teorisiyle gündeme gelmişti. Teoriye göre Gates, koronavirüsü insanlara mikroçip takmak için kullanmayı hedefliyordu. Yapılan bir anketle birlikte ABD’de bu teoriye inanan insan sayısı da ortaya çıktı.

Günümüzün en büyük şirketlerinden birisi olan Microsoft’un kurucularından birisi olan Bill Gates, bugüne kadar başarılarıyla ön planda olmayı başardı. Ancak kendisi son haftalarda daha çok koronavirüsle anılıyor. Bill Gates, koronavirüs hakkında söyledikleri ve yaptıklarıyla gündemimizden inmiyor.

Dünyanın en çok beklenmedik bir virüsten etkileneceğini yıllar önce anlatan Bill Gates, bugünlerde küresel sağlık gibi hayırsever önceliklerine daha fazla zaman ayırmak için Microsoft Yönetim Kurulu’ndan istifa etmişti. Bu hareketin üstünden geçen kısa bir zaman sonraysa Bill Gates hakkında ilginç bir iddia atılmıştı.

Bill Gates, koronavirüsü mikroçip takmak için kullanıyor iddiası:

ABD Başkanı Donald Trump’ın eski danışmanı Roger Stone, koronavirüs salgınını Bill Gates’in yaratmış olabileceğini söylemişti. Roger Stone, iddiasını daha da ileriye taşıyarak Bill Gates’in ve diğer küreselcilerin bu virüsü aşıları zorunlu hale getirmek ve insanlara mikroçip takmak için kullandığını öne sürmüştü.

İşte yakın zamanda Yahoo News ve YouGov tarafından yapılan ankette bu konu ele alındı. Ankete Amerikalı dev televizyon kanalı Fox News’u birincil haber kaynağı olarak adlandıran izleyiciler katıldı. Ankette sorulan soruysa kendilerinin Bill Gates hakkında ortaya atılan, Bill Gates’in koronavirüs aşısını küresel gözetim amacıyla Amerikalılara mikroçip yerleştirmek için kullanmak istediğine inanıp inanmadıklarıydı.

ABD'lilerin %50'si teoriye inanıyor:

Yapılan anket sonucunda çıkan ortaya çıkan verilerse oldukça şaşırtıcıydı. Anket sonucuna göre ankete katılan Fox News izleyicilerinin %50’si Bill Gates hakkındaki komplo teorisine inanıyordu. Anketle elde edilen veriler yalnızca bunlarla da sınırlı değil.

Ankete göre ABD’de Cumhuriyetçilerin %74’ü komplo teorisine inanırken Demokratlarda bu oran %19’la sınırlıydı. Buna ek olarak ABD’deki 2016 seçimlerinde Trump’a oy verenlerin %44’ü de komplo teorisine inandığını belirtti. Bugüne kadar Trump veya Fox News, Bill Gates hakkındaki komplo teorisini doğrulayan bir açıklamada bulunmadı.

Koronavirüs hakkındaki yanıltıcı bilgilerin kaynağı kim?

1.640 yetişkin ABD’linin ulusal çapta temsili örneklem olarak kullanıldığı ve cinsiyet, yaş, ırk ve eğitimin yanı sıra 2016 başkanlık seçimlerindeki oy, kayıt durumu ve haberlere göre derlendiği anket yalnızca bu verileri de paylaşmadı. Ankete katılanlara koronavirüs hakkında yanlış ya da yanıltıcı bilgi aktarımı konusu da soruldu.

Ankete katılan Demokratların yarısından fazlası en yanıltıcı bilgi kaynağı olarak Trump yönetimini gösterdi. Öte yandan Cumhuriyetçilerin yarısından fazlası bu konuda ana akım medyayı suçladı. Ayrıca katılımcıların yalnızca yarısı koronavirüs aşısı mevcut olduğunda aşı olmayı planladığını söylerken Trump seçmenlerinde bu oran %44’e düşüyor.