ABD, Huawei’ye Karşı İki Yeni Suçlamada Bulundu

ABD Adalet Bakanlığı, Çinli dev Huawei’ye iki yeni suçlamada bulundu. Bakanlığa göre Huawei ve iki ABD’li iştiraki, ticari sırları çalmak için şantaj ve komplo kuruyor. Huawei, bu suçlamalara karşı henüz bir açıklama yapmadı.

Dünyanın en büyük telekomünikasyon şirketlerinden biri olan Huawei, ABD - Çin arasındaki ekonomik savaştan en çok etkilenen şirket olmaya devam ediyor. ABD’nin Huawei’ye karşı sergilediği tutum, her geçen gün daha sert bir şekilde artmaya devam ediyor. Son olarak ABD Adalet Bakanlığı, Huawei’nin ABD’ye ait ticari sırları çalmasına yönelik iki suçlamada bulundu.

Huawei ve ABD’li iki iştiraki, ticari sırları çalmak için şantaj ve komplo kurmakla suçlandı. Bakanlığın yaptığı açıklamada; ABD, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler yaptırımlarının uygulanmasına rağmen Huawei’nin ve iki ABD menşeili şirketin İran ve Kuzey Kore’de projeler ürettiği açıklandı.

Huawei’nin 2009’da İran’da gerçekleştirilen protestolarda İran hükümetine istihbarat desteği verdiğini açıklayan ABD Adalet Bakanlığı, aynı zamanda şirketi İran ve Kuzey Kore’yi ABD patentli teknoloji projelerine dahil etmekle suçladı.

Huawei ile ABD Arasında Neler Yaşanmıştı?

ABD, uzun bir süredir Huawei’yi çeşitli sebeplerle suçluyor. 2018’de Huawei’nin Mali İşler Direktörü (CFO) Ming Vancou’yu Kanada’da tutuklatan ABD, sebep olarak ise Huawei’nin İran’a yönelik yaptırımları deldiğini gerekçe göstermişti. Bu olayın ardından Vancou, kefaletle serbest bırakılmıştı.

ABD, bu olaydan bir sene sonra Huawei’ye bir kez daha itiraz etmiş, bu kez şirketi ticari sırları çalmak ve bankaları dolandırmakla suçlamıştı. Görünen o ki ABD ile Çin arasındaki ekonomik savaş daha uzun süreler devam edecek. Bu savaşın en ön safhasında ise Huawei’ye görecekmişiz gibi görünüyor.