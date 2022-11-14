ABD hükümeti ile Elon Musk arasında ipler gerildi. Senatör Ed Markey, Elon Musk'ın şirketlerinin hükümet eliyle "adam edilebileceğini" söyledi. İşte o sert açıklamalar...

Dünyanın en popüler mikroblog platformu Twitter'ı satın aldıktan sonra "ücretli mavi tik" gibi kararlar alan Elon Musk, ABD hükümetinin radarına girmiş durumda. Hükümet cephesindeki senatörler arasında yer alan Ed Markey, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda çok sert çıktı. Senatör, Elon Musk'a "Şirketleri düzelt. Yoksa bunu Kongre yapacak!" ifadelerini kullandı. "Kongre"yi Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi düşünebilirsiniz.

Yönetim kurulunu tasfiye ettikten sonra Twitter'ın CEO'luk koltuğuna oturan Elon Musk'ın aldığı kararlardan bir tanesi, ücretli mavi tik olarak karşımıza çıktı. Bu uygulama sayesinde dileyen herkes, mavi tik alıp doğrulanmış kullanıcı olabilecekti. Ancak bu durum, platformda bazı karışıklıklara yol açtı. Öyle ki parayı veren herkes doğrulanmış hesap sahibi olabiliyor, üstelik bunu gerçek bireyler üzerinden yapabiliyordu. Hatta örnek verecek olursak; dünyaca ünlü NBA yıldızı LeBron James adına açılan sahte ancak doğrulanmış bir hesaptan, basketbolcunun Los Angeles Lakers'tan ayrılacağına yönelik asılsız bilgiler yayılmaya başladı. Bu örnekleri çoğaltmak mümkündü...

Ed Markey de Twitter'ın ücretli mavi tik özelliğini eleştirdi!

Senatör Ed Markey ile Elon Musk arasındaki tartışmalar ise bundan birkaç gün önce patlak verdi. Twitter'dan bir paylaşım yapan Markey, Washington Post'tan bir muhabirin kendisi adına doğrulanmış hesap açtığını söyledi. Elon Musk'ı eleştiren senatör, yaşanan karmaşanın nasıl sona ereceğini Elon Musk'ın açıklaması gerektiğini söyledi.

Twitter'daki paylaşımı gören Elon Musk ise bu paylaşımı ti'ye aldı ve şu cümleleri kurdu: "Belki de gerçek hesabınız parodi gibi göründüğü içindir? Ayrıca profil fotoğrafınızda neden maskeli bir resim var?"

Elon Musk'ın cevabı, Ed Markey'i kızdırdı!

Elon Musk tarafından yapılan alaycı tavırdan memnun kalmayan Senatör Ed Markey, bu kez çok sert bir paylaşım yaptı. Yapılan bu paylaşımda, "Şirketlerinizden bir tanesi ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) incelemesinde. Bir diğeri ise ABD Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından araştırılıyor. Sen ise zamanını internet ortamındaki laf kavgalarıyla harcıyorsun. Ya şirketlerine çeki düzen ver ya da bunu Kongre yapar!"

Musk, Ed Markey tarafından yapılan sert açıklama ile ilgili hiçbir şey söylemedi. Ancak bu uyarı çok önemli ABD hükümeti işin içine girerse, Twitter'dan Tesla'ya ve hatta SpaceX'e kadar şirketlerin tümü için zorlu bir süreç başlayabilir. Neler yaşanacağını hep birlikte beklemekten başka bir çaremiz yok...