ABD'de Polisler, Protestocuları Google Sayesinde Buluyor

ABD polisinin George Floyd ile ilgili ayaklanmalar sırasında Google'ın kapısını çaldığı ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre kolluk kuvvetleri, Minneapolis'te ateşe verilen AutoZone mağazasının sorumlularına ulaşabilmek için böyle bir yola başvurmuşlardı.

ABD, geçtiğimiz yıl içinde tarihinin en büyük toplumsal olaylarına şahit oldu. George Floyd isimli bir siyahinin polisler tarafından öldürülmesi üzerine çıkan olaylar, ülke genelinde iç karışıklığa yol açtı. Can ve mal kayıplarının yaşandığı olaylarla ilgili soruşturmalar hala devam ederken, soruşturma süreçleriyle ilgili ilginç bir bilgi ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre ABD polisi, göstericilere ulaşabilmek için Google'dan yardım istemiş, ilgililerin konum verilerini talep etmişti.

George Floyd bahanesiyle sokağa inen ve olayı yağmacılık haline getiren kesimlerin en çok görüldüğü yerlerden bir tanesi, Minneapolis'ti. Hatta buradaki bir grup gösterici, 27 Mayıs 2020 tarihinde ülkedeki en büyük otomobil aksesuar mağazalarından biri olan AutoZone'un bir şubesini ateşe vermişti. İşte Minneapolis polisi, bu olayın çözümlenebilmesi için özel bir izin çıkararak Google'ın yolunu tuttu.

Polisler, belirli bir süre aralığında AutoZone çevresinde olan herhangi bir cihaz için konum verisi talep etti

Polislerin özel izin çıkarmasının altında yatan talep, söz konusu yangının çıkarılmasına neden olan bir kişiye bile olsa ulaşabilmekti. Ancak esasında polislerin hedefinde olan bir kişi vardı. O da elinde bir şemsiye taşıyan ve mağazanın camlarını kıran, namıdiğer Şemsiye Adam'dı. İşte bu yüzden özel izin gereksinimi hisseden kolluk kuvvetleri, yangının gerçekleştiği süreçteki 20 dakikada, mağaza çevresinde olan herhangi bir telefon için anonim konum verisi istediler. Google, bu talebe karşılık verdi ancak polislerin istedikleri sonuca ulaşıp ulaşamadıkları, soruşturmanın gizliliği nedeniyle açıklanmadı. Ancak bölgede çok fazla kişinin olması ve hedefin bir kişiye odaklanmasının, samanlıkta iğne aramaktan farksız olduğunu da unutmamak gerek.

Konum verisi kolluk kuvvetlerine verilen isimlerden bir tanesi Said Abdullahi isimli bir adamdı. Konuyla ilgili bilgisine başvurulan Abdullahi, yangın çıktığı sırada olduğunu ancak kendisinin olaylara karışmadığını ve hatta yangının videosunu çektiğini söyledi. Hukukçular, konum verilerinin kolluk kuvvetleriyle paylaşılmasının tıpkı Said Abdullahi için olduğu gibi, onlarca masum insanın bir şeylerle suçlanabileceğini, dolayısı ile de bu tür bir yöntemin kullanılmaması gerektiğini savunuyorlar.