İnternette gizlilik tartışmasında cephe açılan şirketlerden bir tanesi olan Google, kullanıcıları takip etmek için kullandığı çerez politikasını bırakıyor. Şirket, bunun yerini alabilecek farklı bir sistem geliştiriyor.

Gelirlerinin hatırı sayılır bir kısmı reklamlardan gelen Google, kişiselleştirilmiş reklamlar gösterebilmesini sağlayan ve kullanıcıları takip eden çerezleri kullanma politikasını bırakıyor. Bu konuda bir alternatif geliştiren Google, bu sayede hem çevrimiçi anlamda gizliliği koruyacağını hem de reklam verenlerin isabetli reklamlar vermeye devam edebileceğini söyledi.

Google Ürün Yöneticisi Chetna Bindra, Federated Learning of Cohorts (Kalabalıkların Birleştirilmiş Öğretimi, FLoC) adını verdikleri bu sistemin, kişileri kabalıklar içerisinde gizlediğini söyledi. Bindra, bu sistemin kişilerin tarayıcısındaki geçmişi gizli tutmak için cihaz üstünde işlemeyi kullandığını dile getirdi.

Google, kullanıcıları takip eden çerezleri kullanmayı bırakıyor

FLoC'un, üçüncü parti çerezlerin yerini alabilecek verimli bir ikame olduğu dile getirilirken Google'ın, reklam verenlerle birlikte bu yaklaşımı Chrome tarayıcısında bu sene içerisinde test etmeye başlayacağı ifade ediliyor.

Bindra, reklamın internette herkese açık olması için oldukça önemli olduğunu ancak gizlilik uygulamalarının değişen beklentilerle uyuşmaması sebebiyle web ekosisteminin risk altında olduğunu söyledi. Aslında internette gizlilik, son yıllardaki en ateşli tartışmalardan bir tanesi ve bu konuda ülkelerin çıkarmış olduğu kanunlar bulunuyor. Örneğin Avrupa ülkelerinde GDPR, ülkemizde KVKK (Kişisel Verileri Koruma Kanunu) gibi kanunlar çıkarıldı.

Yapılan bu düzenlemeler ve bu düzenlemelerle birlikte getirilen cezalar, Google'ın bireyler hakkında çok fazla şey bilmeden verimli bir şekilde reklam gösterebilme yöntemleri araştırmasını tetikledi.

Aslında çerezlerin hepsi bu kadar "şeytani" şeyler değil. Çerezler sayesinde sıklıkla girdiğiniz sitelerde sürekli olarak kullanıcı adı ve şifre yazmakla uğraşmıyor ya da kayıt olurken adınızın, soyadınızın otomatik doldurulmasını sağlayabiliyorsunuz. Ancak bu, hepsinin masum olduğu anlamına da gelmiyor.

Electronic Frontier Foundation'dan Bennet Cyphers, "Üçüncü taraf çerezler, gizlilik konusunda tam bir kâbus. Sadece bir reklam göstermek için herkesin ne yaptığını bilmene gerek yok" diyor. Aslında Safari ve Firefox gibi tarayıcılar üçüncü taraf çerezleri bıraksa da dünyanın en popüler tarayıcısı olan ve şu an belki de bu haberi okuduğunuz Google Chrome, üçüncü taraf çerezleri kullanamaya devam ediyor.

Cyphers, Google'ın geliştirdiği yeni sistemin gizlilik sorununu daha da kötü hale getirebileceğini söylüyor. Cyphers'a göre yeni sistem, biraz şeffaflıkla hedeflenmiş insanlara topluluk rozetleri oluşturabilir. Makine öğrenmesi sayesinde oluşturulacak bu etiketlerin en nihayetinde reklam verenler tarafından çözüleceği, insanların hangi aşırılıkçı politik görüşlere yatkın olduğunun tespit edilebileceği dile getiriliyor.