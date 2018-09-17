Kendimizi Sorgulamamıza Sebep Olacak 15 Şizofreni Belirtisi

Şizofreni temel olarak kişide var olan gerçeklik algısının ve gerçekliği yorumlamanın bozulduğu bir ruhsal hastalıktır. İnsan zihninin karmaşıklığının belki de zirve noktası...

Elbette bu hastalık grip gibi bir anda oluvermez. Ancak bazı önceden tanımlayabileceğimiz belirtileri de yok değil. Normal olarak nitelendiren insanlarla arasında çok ince bir çizgi olduğunu da belirtmekte fayda var. Peki bu belirtiler nelerdir? Bir göz atalım.

1-Hayattan çok az zevk almak veya alamamak.

2-Etrafında gelişen olaylara karşı hissizleşmek.

3-Günlük yaşamınızın kötü anlarına saplanıp kalmak, sürekli onları irdelemek ve zihninizde yeniden yaşamak.

4-Dikkat eksikliği ve odaklanma sorununu yoğun yaşamak.

5-Hedeflerinize ulaşma konusunda ilgisiz olmak.

6-Düşünce akışınızın sürekli olarak bozulması, bir konuda konuşurken bir anda bambaşka bir konuya geçmek.

7-Öğrenme ve aklınızda tutma konusunda zorluklar yaşamak.

8-İnsanlardan uzaklaşma isteği duymak ve yalnız kalma çabasına girmek.

9-Sebepsiz şüphe duyulan insanlara karşı saldırgan davranışlar sergilemek.

10-Makul eleştirilere karşı bile tahammülsüz olmak, aşırı reaksiyonlar göstermek.

11- Kişisel bakımınıza önem vermemeye başlamak.

12-Yaşadığınız duruma karşı alakasız tepkiler vermek. Bir nevi ağlayacak bir durumda kahkaha atmak.

13-Sebepsiz korkulara saplanmak ve hareket etmekten dahi korkar hale gelmek.

14-Karar verme mekanizmasının bozulması.

15-Ve en önemlisi ses, tat, görme ve dokusal halüsinasyonlar görmek.