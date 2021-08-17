Açık Dünya Uzay Oyunu Starfield'ın 8K Çözünürlüklü Fragmanı

Bethasda'nın yaklaşmakta olan oyunu Starfield'ın orijinal fragmanını 8K çözünürlüklü hale getirildi. Paylaşılan fragman, 8K çözünürlükte oyun oynama deneyiminin nasıl olabileceğine ışık tutuyor.

Video oyun dünyasının önemli isimlerinden Bethesda, E3 2018 etkinliği kapsamında yeni açık dünya oyunu Starfield'ı duyurmuştu. Oyun üzerinde uzunca bir süredir çalışan ekip, E3 2021 kapsamında da bu oyuna dair bir fragman yayınlamıştı. "MR.C&A Video911Game" isimli bir YouTube kanalı, bu videoyu yapay zeka ile 8K çözünürlüğe uyarladı. Oluşturulan yeni fragman, gerçekten de pırıl pırıl parlıyordu.

MR.C&A Video911Game tarafından oluşturulan fragman, Starfield hayranlarına yeni bir şey sunmuyor. Yani E3 2021'de gördüğünüzün sahnelerin aynısı, yeni fragmanda da olduğu gibi yer alıyor. Az önce de belirttiğimiz gibi buradaki esas fark, söz konusu fragmanın görüntü kalitesi. Eğer NVIDIA GeForce RTX 3090 gibi üst düzey bir ekran kartına sahip ultra güçlü bir bilgisayara sahipseniz, 1 Kasım 2022'de piyasaya sürülecek Starfield'ı siz de aşağıdaki gibi oynayabilirsiniz.

İşte Starfield'ın 8K çözünürlük destekli fragmanı

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Xbox Series X ile PlayStation 5, 8K çözünürlük desteğine sahip ürünler olarak karşımıza çıktı. Ancak şu ana kadar piyasaya sürülen hiçbir oyun, 8K çözünürlük desteğine sahip olmadı. Ayrıca bu destek, henüz gerçek bir 8K değil. Bugün Xbox Series X ve PlayStation 5'te kullanılan grafik işlemcilerinden çok daha güçlüleri bile, 8K çözünürlük oluşturmak için DLSS ve FSR gibi yapay zeka tekniklerini kullanıyorlar. Peki bu durum, oyunlarda 8K çözünürlüğün mümkün olmadığı anlamına mı geliyor?

Elbette hayır. HDMI 2.1 portları, 8K çözünürlüğe destek verebilen yapılara sahip. Ayrıca Google Stadia ya da Xbox Cloud gibi hizmetlerde kullanılan sunucular, 8K çözünürlükte aktarım yapabilecek kadar güçlüler. Ancak bu aktarımın sağlıklı bir şekilde sağlanabilmesi için bugün kullandıklarımızdan çok daha güçlü internet bağlantılarına ihtiyaç var. Türkiye özelinde konuşacak olursak, mevcut internet altyapısı ile 8K görüntü aktarımı hayal bile değil. Ancak dünyanın geri kalanı için bu durum değişebilir ve bazı oyuncular, 8K çözünürlükte oyun oynama deneyimi yaşayabilirler.