Acun Ilıcalı'nın daha önce kızı için yeniden çekeceğini açıkladığı Sihirli Annem dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu. Kadro neredeyse tamamen yenilendi.

Türk televizyonlarının önemli isimlerinden olan Acun Ilıcalı, Exxen TV adlı bir yayın platformu kuracağını açıklamıştı. Ilıcalı, daha önce yaptığı bir röportajda kızı çok sevdiği için Sihirli Annem dizisini yeniden çekeceğini söylemişti.

Bir dönemin popüler yapımının yeniden çekimleri için oyuncu kadrosu da belli oldu. Aradan yıllar geçtiği için kadro neredeyse tamamen yenilenirken, oyuncuların hangi rollerde karşımıza çıkacağı da açıklandı.

Oyuncu kadrosu Instagram'dan açıklandı

Yeni oyuncu kadrosu, Exxen'in resmi Instagram hesabından duyuruldu. Kadroda öne çıkan isimler arasında Emre Altuğ, Açelya Topaloğlu ve Nergis Kumbasar gibi isimler yer alıyor. Yeni dizide oyuncuların oynayacakları roller de belli oldu.

Diziye de adını veren Sihirli Anne Betüş'ü canlandırması için Exxen'in seçtiği isim Açelya Topaloğlu oldu. Eşi Sadık karakterini ise bir dönem farklı gençlik dizilerinde de rol alan Emre Altuğ canlandıracak.

Ailenin çocukları rolünde gördüğümüz isimler ise Cemre Demircan (Ceren), Egemen Uysal (Cem), Eylül Ugan (Çilek) olacak. Dudu Peri rolünü yeni versiyonda Lale Başar canlandıracak. Nergis Kumbasar ise Perihan Peri'yi oynayacak. Kumbasar daha önce de Sabrina'nın yerli versiyonunda rol almıştı.

2021'de yeni Sihirli Annem ekranlarda olacak

Suzan rolü için komedi dizilerinden tanınan Hande Katipoğlu kamera karşısına geçecek. Avni rolünü Bülent Seyran canlandıracak. Eda rolünü Tara MacMillan üstlenecek. Yavuz rolünde ise Ogeday Girişken'i göreceğiz. Eylem Yıldız Firuze rolünde, Nisa Sofia ise Tuğçe rolünde karşımıza çıkacak. Çocuk oyuncu Aras Özdoryan, Yankı adlı karaktere hayat verecek. Son olarak Çiçek Acar da Periliçe rolüyle ekranlarımızda olacak.

Sihirli Annem dizisinin yeni versiyonu, 1 Ocak 2021'de yayın hayatına başlayacak olan Exxen TV'de yayınlanacak. Sizce yeni versiyonu, bir önceki dizinin yakaladığı başarıya erişebilecek mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.