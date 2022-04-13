Adana'da Bir Kebapçı, Uzaya 'Boru Kebabı' Göndermeyi Denedi!

Yemekleri ve ilginçlikleri ile meşhur olan Adana'da bugün 'ikisi bir arada' gibi gün yaşandı. Bir kebap ustası, boru kebabını uzaya göndermek istedi, faaliyete de geçti. Sonrası ile tahminlerinizle bir hayli örtüşüyor...

Yemek kültürü ile ünlü şehirlerimizden Adana, her zamanki gibi yine ilginç bir konu ile gündemde. Etli yemekleri ile tüm dünyaya nam salan il, insanlarıyla da herkese eğlenceli anlar yaşatıyor. Bugün yaşanan olay ise hem yemek kültürünün, hem de eğlencenin bir arada olduğu anlardan biriydi. Adanalı kebapçı Yaşar Aydın, 30 kişilik bir ekiple uzaya boru kebabı göndermeye çalıştı.

12 Nisan İnsanlı Uzay Yolculuğu Uluslararası Günü kapsamında patentli ürünü olan boru kebabını uzaya göndermek için harekete geçen Aydın, girişimci İdris Albayrak ile 'hayalini' gerçekleştirmeye çalıştı.

Bir hayal uğruna: Masum boru kebabının çetrefilli uzay macerası

30 kişilik ekibiyle ısıya dayananıklı strafor bir kutuya boru kebabını, takip cihazını ve kamerayı yerleştiren kebapçı, bir meteoroloji balonunun içine helyum doldurdu.Boru kebabının yanına soğan ve garnitürler de eklendi ve yolculuk için geri sayım başladı.

Adana'nın Sarıçam ilçesinin Menekşe Mahallesi'nde alkışlar eşliğinde uzaya yolcu edilen boru kebabı, yaklaşık 3 saat boyunca gökyüzüne yükseldi. 35-40 kilometre yükselen balon az daha uzaya çıkacaktı ki kahreden haber geldi. Stratosferde patlayan helyum dolu balon, kebabın uzaya çıkma hayallerini de alarak düşmeye başladı.

"Ben kaburgacı ve kebapçıyım"

Uçurulduğu yerden 121 kilometre uzaklıktaki Hatay'ın Payas ilçesinde denize düşen boru kebabı, kebabı yolcu eden kebapçı tarafından tekne yardımıyla denizden alındı. Aynı kafile tekrar Adana'ya dönerken, bir kebapçının uzaya kebap yollama hayali şimdilik son buldu.

Deneme sonrasında personeli tarafından havai fişekler ile karşılanan Yaşar Aydın, "Ben hep ilkleri seven bir insanım. Daha farklı projelerim olacak. Ben kaburgacı ve kebapçıyım. Projelerim hep kebap üzerine. Şu anda uzayın belirli bir seviyesine çıktık. Belki ileride daha da üste çıkartırız. Bu kebabı dünyanın her tarafına ulaştıracağız. Adanamız’ı en güzel şekilde tanıtacağız. Biz Adana’ya gönül verdik." sözlerini sarf etti. Günü ise esprili cümleler ile noktaladı:

"Uzayda belirli bir saat durdurduktan sonra uzaylılar kebap acılı olduğu için 'Bize acısız yollar mısınız?’ diyerek geri gönderdi. Bir dahaki sefere acısız yollayacağız"

Peki sizler neler düşünüyorsunuz? Sizce kebapçı Yaşar Aydın bir gün boru kebabını daha yüksek seviyelere yollayabilir mi? Yorumlarda belirtebilirsiniz...