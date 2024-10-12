Adobe Express, metin, görüntü ve şekilleri animasyonlu hale getiren, el çizimleri ve grafik oluşturma özelliklerini kullanıcılarına sunuyor.

Adobe, popüler platformu Adobe Express’e yeni özellikler eklediğini duyurdu. Bu güncellemeyle birlikte Creative Cloud ile daha iyi entegrasyon ve geliştirilmiş araçlar içeriyor olacak.

Adobe, Adobe Express'in yeni sürümünü tanıtarak, hem bireysel kullanıcılar hem de şirketler için daha kullanışlı hale getirdi. Adobe Express, artık InDesign ve Lightroom ile daha kolay entegrasyon sağlıyor.

Firefly destekli yeni özellikler

Firefly tarafından desteklenen yeni özellikler, kullanıcıların metin, görüntü ve şekilleri tek tıklamayla animasyonlu hale getirmesini mümkün kılıyor. Ayrıca kullanıcılar artık assetleri yeniden düzenleyebilir, el çizimleri yapabilir ve grafikler ile tablolar oluşturabilirler.

Firefly sayesinde, Adobe Express kullanıcıları metinleri yeniden oluşturabilir, kısaltabilir veya 46 farklı dile çevirebilirler. Ayrıca kullanıcılar kampanyalar oluşturabilir ve tüm marka unsurlarını ve renklerini birden çok sayfaya tek tıklamayla uygulayabilirler.

Adobe, Adobe Express'in ABB, Ad Council, Aon, Dentsu, Havas, IBM, Red Hat, Owen Jones, Prudential, Tata Consultancy Services, Virgin Australia ve Workday gibi birçok kurumsal müşteri tarafından kullanılıyor. Çokça rağbet gören Adobe Express, 14 Ekim itibarıyla yeni özelliklerini kullanıcalara sunacak. Online veya iOS uygulaması üzerinden kullanılabilir olacak.