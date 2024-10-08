Adobe, sanatçıları yapay zekâ tehditlerinden koruyacak yeni Content Authenticity aracını tanıttı. Dijital eserler güvence altına alınacak.

Adobe, sanatçıların eserlerini yapay zekâ etkilerinden korumak amacıyla yeni bir ücretsiz web uygulaması olan Content Authenticity'yi duyurdu. Content Authenticity içerik üreticilerinin görüntü, video ve ses dosyalarına atıf ve "eğitme" etiketleri eklemelerine olanak tanıyor.

Yeni Content Authenticity web uygulaması, Adobe'nin Content Credentials platformunun genişletilmiş bir versiyonu olarak hizmet veriyor. Kullanıcılar, bu platform aracılığıyla dijital eserlerine atıf verilerini kolayca ekleyebilir ve içeriklerinin yapay zekâ modelleri tarafından kullanılmasını engelleyebilir.

2025'te ücretsiz beta sürümünde kullanıma sunulacak

Uygulama, yaratıcıların eserlerini korumak ve kimlerin sahip olduğunu belirtmek için dijital parmak izi, görünmez watermarking ve kriptografik meta veriler kullanarak güçlü bir koruma sağlıyor. Bu yeni araç Adobe'nin Firefly AI modelleri, Photoshop, Lightroom ve diğer Creative Cloud uygulamaları ile entegre olacak. En önemlisi, yaratıcıların sadece Adobe'nin araçlarıyla değil, herhangi bir görüntü, video veya ses dosyasıyla çalışmasına imkan tanıyacak.

Adobe'nin modelleri yalnızca lisanslı veya kamuya açık içeriklerle eğitiliyor, ancak bu korumalar diğer şirketlerin modellerine de uygulanmak üzere tasarlandı. Şu anda bu özelliği destekleyen tek şirket, yapay zekâ eğitim veritabanlarını kontrol etmek için "Have I Been Trained?" aracını oluşturan startup Spawning. Adobe, bu tercihin endüstri genelinde benimsenmesini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Content Authenticity web uygulaması, 2025'in ilk çeyreğinde halka açık beta sürümünde kullanıma sunulacak. Kullanıcıların bu hizmetten yararlanabilmesi için sadece ücretsiz bir Adobe hesabına sahip olmaları yeterli olacak, aktif bir Adobe aboneliği gerekmeyecek.