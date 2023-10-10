Adobe, Microsoft, Intel gibi teknoloji devlerinin dahil olduğu C2PA, sahte içeriklerin yayılmasını engelleyecek bir sembol geliştirdi. Görsel ve video gibi içeriklere eklenecek sembol, bu içeriklerin yapay zekâyla oluşturulup oluşturulmadığı da dahil birçok bilgiyi kullanıcılara gösterecek.

Adobe ve Microsoft’un da dahil olduğu birçok şirket, yapay zekâyla oluşturulan içeriklere eklenecek yeni bir sembol geliştirdiklerini duyurdu. “c” ve “r” harflerini içeren bu logo, Adobe tarafından “şeffaflığın simgesi” olarak nitelendirildi.

“cr” simgesi, bir içeriğin nasıl oluşturulduğunu veya düzenlendiğini gösterecek. Örneğin yapay zekâyla oluşturulup oluşturulmadığını bu şekilde öğrenmek mümkün olacak. Logo, içeriklerin orijinalliğini ve kaynağını belirlemek için kurulan C2PA isimli koalisyona ait. Bu koalisyonda Adobe, Microsoft, Intel, Arm ve Truepic gibi teknoloji devleri yer alıyor.

Sembol böyle gözüküyor

İçerikler hakkında detaylı bilgi gösterecek

Sembol, Adobe’nin fotoğraf veya düzenleme uygulamaları ve Bing Resim Oluşturucu gibi yerlerde yer alacak. Açıklamalara göre videolar, görseller veya PDF’ler gibi farklı türden içeriklerde bu sembolü görebileceğiz.

Bu sembol yoluyla içerik hakkında bilgi almak mümkün olacak. Üstüne gelindiğinde, içeriği kimin yaptığı, açıklaması, kullanılan uygulama, yapay zekâ ile oluşturul oluşturulmadığı ve eğer oluşturulduysa hangi yapay zekâ aracının kullanıldığı gibi detaylı bilgileri kullanıcıya sunabilecek.

Sahte içeriklerin ve yanlış bilgilerin yayılmasının önüne geçilmeye çalışılacak

Şirketler, bu sembol yoluyla sahte içeriklerin ve yanlış bilgilerin yayılmasının önüne geçmeyi amaçlıyor. Bilindiği üzere yapay zekâ tarafından oluşturulan görüntüler, sosyal medyada çok fazla dezenformasyonun yayılmasına neden oluyordu. Ayrıca sembolün sanatçıların bilinirliğini artırabileceğini de ekleyelim.

Adobe, C2PA şirketlerinin önümüzdeki aylarda yeni sembolü kendi hizmetlerine entegre etmeye başlayacak. Microsoft, hâlihazırda Bing’le oluşturulan görsellerde bir filigran kullanıyordu. Artık bunun yerine yeni sembol kullanacak. Ayrıca sembolün kullanılmasının zorunlu olmayacağını belirtelim.