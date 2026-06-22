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Ağır Hasarlı, Pert Araba Satışı Yasaklandı mı?

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Ağır hasarlı, pert araç satışı yasaklandı mı? ikinci el piyasası nasıl etkilenecek? İşte merak edilen detaylar...

Ağır Hasarlı, Pert Araba Satışı Yasaklandı mı?
Deniz Şen Deniz Şen /

Ağır hasarlı, pert araba satışı Yasaklandı mı? İkinci el otomobil piyasasında en çok merak edilen konulardan biri olan pert ve ağır hasarlı araçlar için yeni bir dönem başlıyor. Özellikle hasar kaydı bulunan araçların nasıl satışa sunulacağı ve hangi şartlarla yeniden trafiğe çıkabileceği konusunda önemli değişiklikler gündeme geldi.

Son dönemde "pert araç satışı tamamen yasaklandı" şeklindeki iddialar sosyal medyada sıkça konuşulurken, yeni düzenlemenin amacı satışları tamamen durdurmak değil, aslında süreci daha şeffaf ve güvenli hale getirmek.…

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İçerikten Görseller

Ağır Hasarlı, Pert Araba Satışı Yasaklandı mı?
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Ağır hasarlı, pert araç satışı yasaklandı mı?

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Yeni düzenlemeyle birlikte pert araçların satışı tamamen yasaklanmış değil. Ancak tam hasarlı olarak değerlendirilen araçlar için bazı yeni şartlar getirildi. Böylece ciddi hasar görmüş araçların kontrolsüz şekilde yeniden trafiğe dönmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Düzenleme kapsamında tam hasarlı araçlar için hurda tescil belgesi, ağır hasarlı araçlar için ise trafikten çekilme belgesi zorunlu hale geliyor. Bu belgeler sayesinde araçların geçmişinin daha şeffaf şekilde takip edilmesi amaçlanıyor.

Düzenlemenin amacı ne?

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Yetkililer tarafından yapılan düzenlemenin temel amacı, can güvenliğini riske atabilecek araçların denetimsiz şekilde onarılıp yeniden satışa sunulmasının önüne geçmek. Aynı zamanda ikinci el araç piyasasında daha güvenilir bir sistem oluşturulması hedefleniyor.

Yeni uygulama, özellikle ikinci el araç satın almayı düşünenler için daha fazla şeffaflık sağlayabilir. Hasar geçmişi bulunan araçların kayıtlarının daha net şekilde görülebilmesi, alıcıların daha bilinçli karar vermesine yardımcı olacak.

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