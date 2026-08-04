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[Ağustos 2026] Bu Ay Çıkacak Yeni Oyunlar

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Ağustos ayı tıpkı Temmuz ayı gibi oyun bakımından gerçekten dolu dolu geçecek. Gelin bu ay çıkacak oyunlara hep birlikte göz atalım.

[Ağustos 2026] Bu Ay Çıkacak Yeni Oyunlar
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

2025 yılı oyun dünyası için dolu dolu bir yıl olarak geçti. Şimdiye kadar birçok başarılı oyunun yıl içinde çıkışına şahit olduk. 2026 yılına girmemizle birlikte yeni oyunların ardı arkası kesilmezken Ağustos 2026'da da bizleri bir dizi yeni oyun bekliyor.

Peki bu ay hangi oyunları oynayacağız? Bizleri hangi oyunlar bekliyor? Bu içeriğimizde Ağustos 2026 boyunca piyasaya sürülecek oyunlara bakıyoruz.

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Ağustos 2026'da çıkacak oyunlar

  • Beast of Reincarnation (PC, XSX, PS5) – 4 Ağustos
  • Big Walk (PC, NS2) – 4 Ağustos
  • Marvel: TOKON Fighting Souls (PC, PS5) – 6 Ağustos
  • Lies of P: Complete Edition (NS2) – 6 Ağustos
  • The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered (NS2) – 11 Ağustos
  • Grounded 2 (PS5) – 11 Ağustos
  • Agefield High: Rock the School (PC) – 12 Ağustos
  • Defender of the Crown: The Legend Returns (PC, PS5, NS, XSX) – 13 Ağustos
  • Duskfade (PC, PS5, NS2, XSX) – 13 Ağustos
  • Hell Let Loose: Vietnam (PC, PS5, XSX) – 13 Ağustos
  • Rivage (PC, PS5, XSX) – 13 Ağustos
  • Servant of the Lake (PC) – 13 Ağustos
  • The Sinking City 2 (PC, PS5, XSX) – 18 Ağustos
  • Over Requiemz (NS) – 20 Ağustos
  • Mortal Shell 2 (PC, PS5, XSX) – 20 Ağustos
  • Aliens: Fireteam Elite 2 (PC, PS5, XSX) – 25 Ağustos
  • Brigandine Abyss (PC, PS5, XSX, NS2) – 26 Ağustos
  • Aggelos 2 (PC, PS4, PS5, NS, XSX, XBO) – 27 Ağustos
  • Metal Gear Solid Collection Vol. 2 (PC, PS5, NS, NS2, XSX) – 27 Ağustos
  • Plague Tale Legacy Resonance (PC, PS5, XSX) – 27 Ağustos
  • Star Wars Zero Company (PC, PS5, XSX) – 27 Ağustos
  • Elden Ring – Tarnished Edition (NS2) – 28 Ağustos
  • Captain Tsubasa 2: World Fighters (PC, PS5, XSX, NS) – 28 Ağustos

Beast of Reincarnation

Game Freak tarafından geliştirilen Beast of Reincarnation, 4026 yılının kıyamet sonrası Japonya'sında geçen tek oyunculu bir aksiyon rol yapma oyunudur. Hikâye, bitkileri yönlendirme yeteneğine sahip Emma adındaki bir mühürleyici ile onun sadık köpeği Koo'nun, dünyayı bozan ve doğayı zehirleyen yaratıklara karşı birlikte verdiği mücadeleyi konu alır. Temposu yüksek dövüş mekanikleri ve Princess Mononoke esintili görsel tarzıyla öne çıkmaktadır.

  • Platform: PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC
  • Çıkış Tarihi: 4 Ağustos 2026

Marvel: TOKON Fighting Souls

Arc System Works imzalı Marvel: TOKON Fighting Souls, Marvel evreninin ikonik kahramanlarını ve kötü karakterlerini karşı karşıya getiren 2.5D formatında bir 4v4 tag-team dövüş oyunudur. Oyuncuların tek bir ortak can barını paylaştığı bu oyunda, maç ilerledikçe takımdaki diğer dövüşçüler açılır ve geniş çaplı kombo zincirleri kurulabilir. 20 karakterlik çıkış kadrosu, özel hikâye modları ve tam platformlar arası çevrim içi desteği sunmaktadır.

  • Platform: PlayStation 5, PC
  • Çıkış Tarihi: 6 Ağustos 2026

Resonance: A Plague Tale Legacy

Asobo Studio tarafından geliştirilen Resonance: A Plague Tale Legacy, serinin önceki oyunlarına kıyasla aksiyon dozunu artıran ve A Plague Tale: Requiem öncesini anlatan bir aksiyon-macera prequel oyunudur. Oyuncuların kaçakçı Sophia'yı kontrol ettiği yapımda, Minoa dönemi ile Orta Çağ arasında geçiş yapılan çift zamanlı bir mekanik kullanılır. Antik geçmişte yapılan eylemlerin Orta Çağ'daki olayları doğrudan etkilediği oyunda, gelişmiş savuşturma ve bitirici vuruş kombinasyonlarıyla daha dinamik bir savaş sistemi sunulmaktadır.

  • Platform: PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC
  • Çıkış Tarihi: 27 Ağustos 2026

Star Wars Zero Company

Bit Reactor ve Respawn Entertainment iş birliğiyle geliştirilen Star Wars Zero Company, Klon Savaşları döneminde geçen sıra tabanlı bir taktiksel strateji oyunudur. Oyuncuların "Hawks" adlı eski bir Cumhuriyet subayını yönettiği oyunda, paralı askerler ve özel yetenekli karakterlerden oluşan bir ekip kurularak galaksiyi tehdit eden unsurlara karşı mücadele edilir. XCOM tarzı sıra tabanlı savaşların yanı sıra üçüncü şahıs bakış açısıyla üs keşfi, karakter ilişkileri ve hikâye seçimleri de barındırmaktadır.

  • Platform: PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC
  • Çıkış Tarihi: 27 Ağustos 2026

Peki sizin bu ay çıkacak oyunlardan en çok beklediğiniz hangisi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

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