Yakın zamanda otel işletmecileri gibi Airbnb yöneticileri görmeye başlayabiliriz.

Turizm İşletmeciliği 101: Konaklama hizmeti veriyorsanız stok yapamazsınız, kaynağınız ve imkanlarınız bellidir. Örneğin bir nalbur, geçen yıldan sakladığı çivileri bu sene satabilir ancak konaklama hizmetinde dün akşam için konaklama satamazsınız. Bu da piyasada dinamik olmayı ve pek çok etmeni göz önüne almayı gerektiren bir durumdur. Bu yüzden de Airbnb'de ev sahipliği yapmak gittikçe karmaşık hâle geldi.

Airbnb'de misafir ağırlamak için dinamik fiyatlandırma yapmak, müşterilerle konuşmak, kazançları takip etmek, mülkün şartları sağlamaya devam ettiğinden emin olmak gibi yerine getirilmesi gereken görevler bulunuyor. Airbnb'nin yeni özelliği sayesinde ev sahipleri, yüksek puanlı başka ev sahiplerini mülk yönetimi için görevlendirebilecek.

İlk olarak 10 ülkede hizmet verecek

Airbnb'nin LinkedIn ya da Fiverr gibi platformları andıran yeni ağında, yüksek puana sahip ev sahipleri ile çalışmak mümkün olacak. Firmanın ilk aşamada bu projeye dahil ettiği ev sahipleri, en az 10 defa misafir ağırlamış ve puanı 4.8 ve üstü olan ev sahiplerinden seçildi. İlk aşamada, aralarında Avustralya, Brezilya, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Meksika, İspanya, ABD ve Birleşik Krallık'ın bulunduğu 10 ülkeden 10 binden fazla ev sahibi programa dahil edildi.

Sistem üzerinden tutulan ev sahipleri, listeleme ayarları, fiyatlandırma, uygunluk belirleme, rezervasyon yönetimi, misafir yönetimi, misafire yerinde yardım, temizlik ve bakım gibi görevleri üstlenebilecekler. Yardımcı ev sahipleri bu hizmetler için kendileri bir fiyat belirleyebilecekler. Hizmet almak isteyen ev sahipleri ise yardımcı ev sahiplerinin becerileri ve hizmet ücretleri hakkında profil bilgilerini görebilecekler.