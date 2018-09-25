Akıllı Telefonlarda Hangi Sensörler Var ve Görevleri Neler?

Her gün saatlerce kullandığımız akıllı telefonların hangi sensörlere sahip olduğunu hiç merak ettiniz mi? İşte akıllı telefonunuzda bulunan 10 farklı sensör ve görevleri.

Günümüzde en çok kullanılan günlük araç gereçlerin başında akıllı telefonlar yer alıyor. Akıllı telefonlar hayatımıza yalnızca 10 yıl kadar önce girmiş olsalar da geçirdikleri inanılmaz evrim sayesinde adeta kişisel asistanımız haline gelmiş durumdalar. Fakat akıllı telefonları ‘akıllı’ yapan asıl özellik, parlak ekranlarının altında pek çok farklı sensöre sahip olmaları. Peki akıllı telefonunuzda hangi sensörler var hiç merak ettiniz mi? İşte hemen her akıllı telefonda bulunan 10 sensör ve görevi.

1- İvmeölçer

İvme ölçer, telefonunuz üzerindeki titreşim, döndürme, sarsma gibi hemen her hareketi algılayabilir. Uygulamaların cihazı hangi pozisyonda kullandığınızı anlamasını sağlayan sensör de ivmeölçerdir. İvmeölçer ayrıca cihazın doğrusal yönde ne kadar hızlı hareket ettirildiğini de ölçebilir.

2- Jiroskop

Jiroskop, ivmeölçerden farklı olarak çok daha hassas ölçümler yapar. İvmeölçer, cihazın yatay mı yoksa dikey mi olduğunu söylerken jiroskop, cihazın üç boyutlu bir eksende nasıl bir eğime sahip olduğunu söyleyebilir. Su terazisi gibi uygulamalar bu sensörden faydalanır.

3- Manyetometre

Manyetometre, adından da anlaşılabileceği gibi manyetik alanları tespit etmektedir. Bu sayede cihazınızı tutarlı bir şekilde pusula olarak kullanabilirsiniz. Cihazınızın haritalar uygulamasını açtığınızda haritanın belirtilen yönü gösterebilmesinin sebebi de yine manyetometredir.

4- GPS

Küresel Konumlandırma Sistemi ya da bilinen ismi ile GPS, yörüngede dönmekte olan uydular ile iletişim kurarak cihazınızın konumunu büyük bir doğruluk ile hesaplar. Genel kanının aksine GPS, internet verisine ihtiyaç duymaz. Fakat haritaların yüklenebilmesi için internet verisine ihtiyaç duyarsınız. Bir çevrimdışı harita uygulaması ile konumunuzu internet bağlantısı olmadan da görebilirsiniz.

5- Yakınlık Sensörü

LED ya da kızılötesi dedektörler kullanan yakınlık sensörü, cihazınıza herhangi bir nesne yaklaştığında bunu algılayabilir. Telefonunuzu kulağınıza götürdüğünüzde ekranın kapanmasını sağlayan şey de tam olarak budur.

6- Ortam Işığı Sensörü

Hemen herkes ekran parlaklığının ortama göre otomatik olarak değiştiğini görmüştür. Bunu sağlayan şey ortam ışığı sensörüdür. Bu sensör, ortamda bulunan ışığın parlaklığını algılar. Bu sayede de ekran parlaklığını ortama göre ayarlamak mümkün olur.

7- Barometre

Barometre her telefonda bulunmasa da gelişmiş bazı cihazlarda bulunur. Barometre, hava basıncını ölçebilir. Bu sayede cihazınız deniz seviyesinden ne kadar yüksekte olduğunuzu söyleyebilir.

8- Nabız Ölçer

Bu son derece önemli sensör, açıklaması kolay bir teknoloji kullanır. LED aydınlatma parmağınıza ışık gönderir. Optik sensörler ise bu ışığı arar. Nabzınız her attığında ışık demetlerinde değişim görülür. Yazılım, bu farklılıkları analiz ederek nabzınızı ölçer ve size söyler.

9- Barkod Okuyucu

Telefonlarımızda bulunan barkod okuyucuların çalışma prensibi biraz daha karışıktır. Cihaz, barkodu temsil eden farklı voltajda analog bir sinyal üretir. Ardından bu sinyaller dijitale dönüştürülür ve kod deşifre edilir.

10- Parmak İzi Tarayıcı

Bugünlerde cihaz güvenliğinden parmak izi tarayıcılar sorumlu. Peki parmak izi okuyucu bunu nasıl yapıyor? Parmağınızı sensöre dokundurduğunuzda parmak izinizi oluşturan çizgilerin arası açılır. Sensör, bu çizgileri tarayarak bir desen oluşturur. Böylece güvenliğiniz şifresi sadece sizde olan bir kilit ile korunur.