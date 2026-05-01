Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Alfa Romeo, Giulia ve Stelvio için Performance Paketi’ni Piyasaya Sürdü: Baktıkça Bakasınız Gelecek

Alfa Romeo, Giulia ve Stelvio modellerinin performansını artıran yeni bir paket tanıttı. Yeni Performance paketi hem tasarım hem sürüş tarafında önemli dokunuşlar getiriyor.

Deniz Şen Deniz Şen /

Alfa Romeo, ürün gamındaki iki önemli modeli için yeni bir adım attı. Alfa Romeo Giulia ve Alfa Romeo Stelvio için duyurulan Performance paketi, araçların sportif karakterini daha da öne çıkarmayı hedefliyor.

İtalya pazarında sunulmaya başlanan bu paket; tasarım dokunuşlarından sürüş dinamiklerine kadar birçok noktada iyileştirmeler getiriyor. Amaç, mevcut nesli tamamen değiştirmeden, daha rafine ve sürücü odaklı bir deneyim sunmak.

İçerikten Görseller

Alfa Romeo, Giulia ve Stelvio için Performance Paketi’ni Piyasaya Sürdü: Baktıkça Bakasınız Gelecek
Karbon fiber kaplamalar ve kırmızı detaylar

Performance paketi ilk olarak iç mekânda kendini gösteriyor. Kırmızı dikişli siyah deri koltuklar, karbon fiber kaplamalar ve kırmızı detaylarla desteklenen tasarım, araçların sportif kimliğini daha görünür hâle getiriyor. Bu dokunuşlar büyük bir değişim yaratmasa da, yarış dünyasına daha yakın bir atmosfer sunuyor.

Pakette öne çıkan teknolojilerden biri de gelişmiş ses sistemi. 900 watt gücünde ve 12 kanallı amplifikatöre sahip Harman Kardon ses sistemi, içerik türüne göre ses karakterini optimize ederek daha premium bir deneyim sunuyor.

Sürüş dinamikleri de değişti

Yeni paket yalnızca görsel değil teknik tarafta da dokunuşlar içeriyor. Adaptif süspansiyon ve gelişmiş şasi kontrol sistemleri sayesinde aracın yol tutuşunun daha dengeli ve öngörülebilir hâle gelmesi hedefleniyor. Bu sistemler, sürüş stiline ve yol koşullarına göre ayar yapabiliyor.

Performance paketiyle birlikte motor tarafında bir değişiklik yapılmadı. Mevcut güç üniteleri korunurken, yapılan geliştirmeler daha çok sürüş hissi ve genel deneyimi iyileştirmeye odaklanıyor. Bu da Alfa Romeo’nun mevcut nesli güncel tutma stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

Otomobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Fiat'ın Egea Yerine Türkiye'de Üreteceği Yeni Otomobilin Yeni Fotoğrafları Ortaya Çıktı: İşte Muhtemel Özellikleri

Fiat'ın Egea Yerine Türkiye'de Üreteceği Yeni Otomobilin Yeni Fotoğrafları Ortaya Çıktı: İşte Muhtemel Özellikleri

BYD Seal 08 Tanıtıldı: 1.000 Kilometre Menzil ve 5 Dakikada Şarj

BYD Seal 08 Tanıtıldı: 1.000 Kilometre Menzil ve 5 Dakikada Şarj

600 Kilometre Menzilli Hyundai IONIQ V Tanıtıldı

600 Kilometre Menzilli Hyundai IONIQ V Tanıtıldı

Sadece 9 Dakikada Tam Şarj Olabilen Yeni BYD Atto 3 Tanıtıldı

Sadece 9 Dakikada Tam Şarj Olabilen Yeni BYD Atto 3 Tanıtıldı

Volkswagen, Otomotiv Sektörünü Derinden Etkileyecek Yeni Bir Stratejiye Geçiyor

Volkswagen, Otomotiv Sektörünü Derinden Etkileyecek Yeni Bir Stratejiye Geçiyor

Tesla Türkiye’ye Bakanlıktan ÖTV Cezası: 1.300’den Fazla Satış İncelendi

Tesla Türkiye’ye Bakanlıktan ÖTV Cezası: 1.300’den Fazla Satış İncelendi

Beynimiz Yandı: 2. El Otomobil Fiyatları Arttı (Ama Aslında Düştü)

Beynimiz Yandı: 2. El Otomobil Fiyatları Arttı (Ama Aslında Düştü)

Yeni Peugeot 408 Resmen Türkiye'de: İşte Türkiye Fiyatı!

Yeni Peugeot 408 Resmen Türkiye'de: İşte Türkiye Fiyatı!

Araba

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

NASA, Dünyanın Dört Bir Yanındaki Yer Yüzü Şekilleriyle İsminizi Yazabileceğiniz Web Sitesi Açtı

NASA, Dünyanın Dört Bir Yanındaki Yer Yüzü Şekilleriyle İsminizi Yazabileceğiniz Web Sitesi Açtı

PlayStation 5'i Oyuncu Bilgisayarına Dönüştüren Yazılım Geliştirildi

PlayStation 5'i Oyuncu Bilgisayarına Dönüştüren Yazılım Geliştirildi

Nokia'nın Değeri 1 Yılda 3 Katına Çıktı: "Battı, Bitti" Denilen Nokia Ne Yaptı da 18 Yılın Zirvesine Ulaştı?

Nokia'nın Değeri 1 Yılda 3 Katına Çıktı: "Battı, Bitti" Denilen Nokia Ne Yaptı da 18 Yılın Zirvesine Ulaştı?

BYD Seal 08 Tanıtıldı: 1.000 Kilometre Menzil ve 5 Dakikada Şarj

BYD Seal 08 Tanıtıldı: 1.000 Kilometre Menzil ve 5 Dakikada Şarj

Yeni Peugeot 408 Resmen Türkiye'de: İşte Türkiye Fiyatı!

Yeni Peugeot 408 Resmen Türkiye'de: İşte Türkiye Fiyatı!

Anthropic'in Düzenlediği Claude Code Hackathon'unu Bir Türk Kazandı! İşte Geliştirdiği Sistem

Anthropic'in Düzenlediği Claude Code Hackathon'unu Bir Türk Kazandı! İşte Geliştirdiği Sistem

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com