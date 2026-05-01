Alfa Romeo, Giulia ve Stelvio modellerinin performansını artıran yeni bir paket tanıttı. Yeni Performance paketi hem tasarım hem sürüş tarafında önemli dokunuşlar getiriyor.

Alfa Romeo, ürün gamındaki iki önemli modeli için yeni bir adım attı. Alfa Romeo Giulia ve Alfa Romeo Stelvio için duyurulan Performance paketi, araçların sportif karakterini daha da öne çıkarmayı hedefliyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

İtalya pazarında sunulmaya başlanan bu paket; tasarım dokunuşlarından sürüş dinamiklerine kadar birçok noktada iyileştirmeler getiriyor. Amaç, mevcut nesli tamamen değiştirmeden, daha rafine ve sürücü odaklı bir deneyim sunmak.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Karbon fiber kaplamalar ve kırmızı detaylar

Performance paketi ilk olarak iç mekânda kendini gösteriyor. Kırmızı dikişli siyah deri koltuklar, karbon fiber kaplamalar ve kırmızı detaylarla desteklenen tasarım, araçların sportif kimliğini daha görünür hâle getiriyor. Bu dokunuşlar büyük bir değişim yaratmasa da, yarış dünyasına daha yakın bir atmosfer sunuyor.

Pakette öne çıkan teknolojilerden biri de gelişmiş ses sistemi. 900 watt gücünde ve 12 kanallı amplifikatöre sahip Harman Kardon ses sistemi, içerik türüne göre ses karakterini optimize ederek daha premium bir deneyim sunuyor.

Sürüş dinamikleri de değişti

Yeni paket yalnızca görsel değil teknik tarafta da dokunuşlar içeriyor. Adaptif süspansiyon ve gelişmiş şasi kontrol sistemleri sayesinde aracın yol tutuşunun daha dengeli ve öngörülebilir hâle gelmesi hedefleniyor. Bu sistemler, sürüş stiline ve yol koşullarına göre ayar yapabiliyor.

Performance paketiyle birlikte motor tarafında bir değişiklik yapılmadı. Mevcut güç üniteleri korunurken, yapılan geliştirmeler daha çok sürüş hissi ve genel deneyimi iyileştirmeye odaklanıyor. Bu da Alfa Romeo’nun mevcut nesli güncel tutma stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.