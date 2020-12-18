IPVM isimli bir şirket, bu kez de Alibaba'nın Uygur Türkleri'ni hedef alan bir yüz tanıtma sistemi geliştirdiğini öne sürdü. Cloud Shield için hazırlanan bir kod bloğunu tespit eden IPVM, bu kod bloğunun Uygur Türkleri'ni etiketlediğini açıkladı. Alibaba ise bu kod bloğunun kaldırıldığını, amaçlarının Uygur Türkleri'ni takip etmek olmadığını söyledi.

ABD merkezli bir analiz şirketi olan IPVM, Çinli e-ticaret devi Alibaba'nın bulut veri sistemi olan Cloud Shield'a özel bir kod bloğu eklediğini, bu kod bloğu ile de Uygur Türkleri'ni hedef alarak, insanları etnik azınlık olarak işaretlediğini iddia etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Alibaba ise böyle bir şeyin söz konusu olmadığını ifade etti.

IPVM'nin iddialarına göre Cloud Shield'ın içindeki kodlar, bulut platformuna yüklenen verilerdeki video ve fotoğraf gibi verileri analiz ederek kullanıcılar arasında bulunan Uygur Türkleri'ni tespit edecekti. Yapay zeka destekli algoritma, bu işlemi yaparken kullanıcıların yüzüne odaklanacak, bu sayede de etnik kökeni belirledikten sonra etiketleyecekti. Alibaba, hizmetlerindeki etkin köken etiketinin tamamen kaldırıldığını, algoritmadaki amacın asla Uygur Türkleri'ni işaretlemeye yönelik olmadığını söyledi.

IPVM'ye göre algoritma, ortaya çıkmasıyla yok oldu

IPVM, ortaya attığı iddialardan sonra yeni açıklamalarda da bulundu. Haberlerinin gündem olmasına paralel olarak Alibaba'nın harekete geçtiğini belirten yetkililer, Cloud Shield'daki ilgili kod bloğunun kaldırıldığını açıkladılar. Zaten Alibaba'nın yaptığı açıklamalar da bu iddiayı destekler nitelikte.

Aslına bakacak olursak Uygur Türkleri'ni takip etmekle suçlanan tek Çinli şirket Alibaba değil. Teknoloji devi Huawei de Uygur Türkleri'yle ilgili çeşitli iddialara konu olmuştu. Yine IPVM'nin iddialarına göre teknoloji devi, Çin yönetimi için bir yüz tanıma sistemi geliştiriyordu. Bu sistem, tespit edilen bir Uygur Türkü'nü doğrudan Çin polisine bildiriyordu. Hatta Barcelonalı dünyaca ünlü futbolcu Antoine Griezmann, söz konusu iddialar üzerine Huawei ile olan sponsorluk anlaşmasını fesh ettiğini duyurmuştu.