ABD merkezli yüksek performanslı bilgisayar üreticisi Alienware, dünyanın ilk ultra düşük profilli mekanik tuşlara sahip dizüstü bilgisayarını duyurdu. Cherry MX ile yapılan işbirliğiyle duyurulan oyuncu bilgisayarlarının yakında tüm özellikleriyle tanıtılması bekleniyor.

Dünyanın yüksek performanslı oyuncu bilgisayarları konusunda öncü üreticilerinden biri olan Alienware, iki yeni dizüstü oyuncu bilgisayarı ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Çok yakında tanıtılması beklenen bu iki yeni dizüstü bilgisayar ile ilgili en çok heyecan yaratan özellik ise klavyeleri.

Alienware, henüz tüm özellikleriyle tanıtılmayan yeni bilgisayarları ile ilgili oldukça etkileyici bir ipucu bıraktı. Markanın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda kullanıcılar, yeni bilgisayarların klavyesinin sesi ile baş başa bırakıldı. Bunun sebebi ise Alienware'in yeni bilgisayarlarında Cherry MX tarafından geliştirilen dünyanın ilk ultra düşük profilli mekanik tuşlarının kullanacak olması.

Uzun ömürlü, hassas ve yalnızca 3,5 mm yükseklikte;

Eğer elleri sürekli klavyede olan sıkı bir oyuncuysanız, iyi bir klavyenin ne kadar önemli olduğunu mutlaka biliyorsunuz demektir. Kullanımın her anında performansı farklı şekilde etkileyen farklı türde klavyeler var ve her ne kadar 'rahat klavye' biraz kişisel bir seçim olsa da temelde belli başlı kriterler herkes için mevcut.

Oyuncular için de klavyenin hissiyatı, tepkime süresi ve tuşların ömrü gibi detaylar önemli kriterler arasında yer alıyor. Alienware'in yeni dizüstü bilgisayarlarında kullanacağı ve Cherry MX tarafından geliştirilen ultra düşük profilli switchler ise bu noktada oyunculara kusursuz bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Alienware'in tweet'ini görüntüleyemiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.

Geçtiğimiz üç yıl boyunca Cherry MX'in üzerinde çalıştığı bu düşük profilli switchler, şu an için her bir tuş için 15 milyon tuş basımına kadar test edilmiş durumda ve sağladığı hassas ve titreşimsiz vuruşlar ile deneyimi iyileştirmeyi hedefliyor. Üstelik bu yeni ultra düşük profilli switchlerin yüksekliği yalnızca 3,5 mm. Bu yükseklik, yine Cherry MX tarafından 2018 yılında geliştirilen düşük profilli switchlerden yüzde 70 daha az.

Alienware'in yeni dizüstü bilgisayarları hakkında henüz resmi bir tanıtım olmadığı için daha fazla bilgiye sahip değiliz ancak bilgisayarların GeForce RTX 3080 GPU ile gelmesi bekleniyor.