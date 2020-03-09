'Alkol Corona Virüsünden Koruyor' Söylentisi, 27 Can Aldı

Şu sıralar Corona virüsüyle başa çıkmaya çalışan İran, şimdi de sahte içki nedeniyle yaşanan ölümleri konuşuyor. Alkolün Corona virüsünden koruduğu söylentileri nedeniyle ülke genelinde adeta patlayan sahte içki tüketimi, 27 kişinin hayatına mal oldu.

Tüm dünyanın gündemi şu sıralar, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp kısa bir süre içerisinde de onlarca ülkeye yayılan Corona virüsü. Bugüne dek 111 bin 321 kişiye resmen bulaşan virüs, 3.892 kişinin hayatına mal oldu. Bu ölümlerin 3.000 kadarı Çin'de gerçekleşirken 366'sı İtalya'da 237'si ise sınır komşumuz olan İran'da yaşandı. İran'daki bilançonun, ilerleyen günlerde daha da ağırlaşacağı ifade ediliyor.

İran yönetimi şu sıralar, Corona virüsüne kilitlenmiş durumda. Yetkililer, her ne kadar gerekli önlemleri almaya çalışıyor olsalar da can kayıplarının önüne geçemiyorlar. Hatta zaman zaman gelen bilgiler, ülkenin bazı önemli isimlerinin de Corona virüsü kaptığını ortaya koyuyor. Ancak İran'da yaşananlar, ülkeye yayılan Corona virüsünün başka bir olayı daha tetiklediğini gözler önüne seriyor.

İran'da yaygınlaşmaya devam eden Corona virüsü salgını, ülkede yasal olarak alkollü içki tüketilemediğinden sahte içkilerin tüketimini artırdı. İranlılar, Huzistan ve Elborz eyaletlerinde ortaya çıkan "Alkol Corona virüsünden koruyor." söylentisinin üzerine yoğun şekilde içki tüketmeye başladılar. Gerçeği kesinlikle yansıtmayan bu söylenti, 27 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ahvaz Cundi Şahpur Tıp Bilimleri Üniversitesi'nden Ferhad Ebul Nejadiyan, son birkaç gün içerisinde sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 20'ye ulaştığını açıkladı. Elborz'da ölenlerin sayısının ise 7 olduğu açıklandı. Uzmanlar, sahte içki tüketimi nedeniyle yaşanan ölümlerin sayısının artmasından endişe duyuyorlar.

Sabah saatlerinde Huzistan Başsavcı Yardımcısı Ali Biranuvend tarafından yapılan açıklamalar ise ülke çapında infial yarattı. Biranuvend, eyalet genelinde hayatını kaybeden vatandaşlarının olduğu kadar 100'den fazla kişinin de sahte içki nedeniyle zehirlendiğini ve bu kişilerin tedavisinin farklı hastanelerde devam ettiğini söyledi.