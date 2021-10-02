Litvanya'da Bir Adamın Midesinden Birçok Metal Nesne Çıktı

Litvanya’da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan adamın midesinde birçok yabancı madde olduğu ortaya çıktı. Klaipeda Hastanesi’nde gerçekleşen ameliyatla hastanın midesinden 1 kilodan fazla metal nesne çıkarıldı.

Litvanya’da bir adam şiddetli karın ağrısı şikayetiyle Klaipeda Hastanesi’ne kaldırıldı. Şikayeti üzerine, hastanın mide röntgeni çekildi. Çekilen röntgende uzunluğu 10 cm’yi bulan çivi, vida gibi metal nesneler görüldü.

Hastanın midesindeki yabancı cisimlerin çıkarılması için birkaç saat süren ameliyat gerçekleştirildi. Hastanın midesinden bir kilodan fazla çivi, vida, somun ve bıçak gibi tehlikeli nesneler çıkarıldı. Çıkarılan metal nesnelerin fotoğrafı ameliyathane personelleri tarafından yerel basınla paylaşıldı.

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Ameliyatı gerçekleştiren cerrah Sarunas Dailidenas, “Üç saat süren operasyasyonla hastanın midesindeki tüm yabancı cisimler çıkarıldı” dedi. Bu metal nesnelerin nasıl, neden adamın midesinde yer aldığı merak konusuydu. Hastanın yaklaşık bir ay önce alkolü bırakması üzerine çivi, vida gibi çeşitli metal nesneleri yutmaya başladığı öğrenildi.

Adamın midesinden bir kilodan fazla çivi, vida, somun ve bıçak gibi keskin, delici metal nesneler çıkarıldı. Hastanenin baş cerrahı Algirdas Slepavicius, daha önce hiç böyle bir olayla karşılaşmadığını ve çok şaşkın olduğunu ifade etti. Gerçekleşen ameliyatın ardından hastanın durumunun stabil olduğu ancak herhangi bir acil duruma karşın hastanede gözetim altında tutulduğu bildirildi.