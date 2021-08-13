Almanya'da 8 Bin Kişiye Aşı Yerine Salin Solüsyonu Vurulmuş

Almanya'da görev yapan 40 yaşındaki bir hemşire, 8.557 kişiye BioNTech aşısı yerine salin solüsyonu vurdu. Olayın açığa çıkması üzerine soruşturma başlayan Alman hükümeti, henüz olayı aydınlatamadı. Aşı yerine solüsyon vurulan insanlarsa yeniden aşı olmaya davet edildi.

Koronavirüs sürecini bir iyi bir kötü yöneten Almanya'da salgın döneminde skandal bir olayın yaşandığı açığa çıktı. Bir hemşire, 8.557 kişiye mRNA tabanlı BioNTech aşısı yerine salin solüsyonu vurdu. Aşı yerine vurulan bu solüsyon, sodyum bikarbonat ve sodyum klorür içeriyor, daha çok burun içi bakımı ve kontakt lenslerle kullanılıyordu.

İnsanlara aşı yerine salin solüsyonu vuran hemşire, işe yeni başlamamıştı. 40 yaşındaki bu hemşireyi sorgulayan kolluk kuvvetleri, ilginç bir açıklamayla karşılaştılar. 8.557 kişiye aşı yerine solüsyon vuran hemşire, nisan ayında elinden düşürdüğü aşı şişesi nedeniyle 6 kişiye solüsyon vurmuş, daha sonra da bu süreci devam ettirmişti.

Hemşirenin neden böyle bir şey yaptığı bilinmiyor

Almanya, konuyla ilgili soruşturma başlatmış olsa da şu an için istenen sonuca ulaşılamadı. Yani hemşire, insanlara neden aşı yerine salin solüsyonu vurduğunu açıklamadı. Üstelik aşı vurulan insanların tamamı, 70 yaşın üzerinde olan riskli gruptaki yaşlılardan oluşuyordu. Alman hükümeti, bu 8.557 kişiyi yeniden aşı vurulmaları için hastanelere davet edildiğini duyurdu. Bunlarda 3.600'ü ise olay duyar duymaz yeniden randevu almış durumda.

Kolluk kuvvetleri, hemşirenin yaptığı akıl almaz işle soruşturmasına devam ederken, bunun siyasi bir hamle olabileceği düşünülüyor. İddialara göre hemşire, geçtiğimiz dönemlerde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla hükümetin aldığı kısıtlama kararlarını eleştirmiş. Ancak hemşirenin avukatları, aşı yerine solüsyon vurulmasının siyasi nedenlerle ilişkili olmadığını söylüyorlar.