FDA, Üçüncü Doz mRNA Aşısına 'Bir Şartla' Onay Verdi

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), ülke genelinde üçüncü doz koronavirüs aşısı uygulanmasına onay verdi. Ancak bu konuda bir şart sunan kurum, organ nakli olmuş ve bağışıklığı düşük olan insanların üçüncü doz vurulması gerektiğini açıkladı.

Koronavirüsün delta varyantının büyük bir hızla yayılması nedeniyle yeniden kabul haline gelen pandemi süreciyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), ülke genelinde üçüncü doz aşı vurulmasına onay verdi. Ancak bu noktada bir şart koşan kurum, bağışıklığı düşük olan insanların üçüncü doz aşı vurulması gerektiğini ifade ediyor.

Aslına bakacak olursak Türkiye, üçüncü doz aşı uygulamasına başladı. Türkiye gibi birkaç ülke de üçüncü dozu uyguluyor. ABD ise bugüne dek bu konuyu tartışıyordu. FDA'nın aldığı karar ile bu tartışma geride kalmış oldu. Buna göre mRNA aşısı vurulmuş olan ABD'liler de üçüncü doz aşı vurulabilecekler. Moderna ile Pfizer-BioNTech gibi mRNA temelli aşı üreticileri de üçüncü dozun uygulanması gerektiğini açıklamışlardı.

FDA'ya göre kimler üçüncü doz aşı vurulacak?

ABD Gıda ve İlaç Dairesi tarafından yapılan açıklamalarda, öncelikle organ nakli yapılmış olan kişilerin üçüncü doz koronavirüs aşısı vurulması istendi. Bağışıklık sistemi düşük olan diğer kişiler için de üçüncü doza onay veren kurum, sağlıklı bireylerin üçüncü doz aşıya ihtiyaç duymayacaklarını söyledi. En azından şimdilik...

İki doz mRNA aşısı vurulmuş insanlar, şimdilik koruma altında olsalar da sürecin neler getireceği henüz bilinmiyor. Öyle ki Pfizer tarafından yapılan açıklamalarda, aşının vurulduğu dönemdeki koruyuculuk oranının yüzde 96 olduğu, bundan dört ay sonra yüzde 84'e kadar gerilediği açıklandı. Bu da delta varyantının etkisini yitirmesi ve daha fazla insanın aşılanmasıyla netleşecek bir süreç yaşayacağımızı gösteriyor. Bundan birkaç ay sonra, 2 doz mRNA aşısı vurulmuş kişilerin de üçüncü doz vurulması gerektiğine dair haberler paylaşıyor olabiliriz...