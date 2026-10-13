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Efsane 55 Yıl Sonra Geri Döndü: Her Detayıyla Büyüleyen Alpine A310 Vision Konsepti Tanıtıldı

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Alpine, efsanevi A310 modelinin 55. yıl dönümünü retro-fütüristik çizgilere sahip elektrikli konsepti A310 Vision ile kutladı.

Efsane 55 Yıl Sonra Geri Döndü: Her Detayıyla Büyüleyen Alpine A310 Vision Konsepti Tanıtıldı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Şu sıralarda gerçekleştirilen Paris Otomobil Fuarı’nda dünyanın dört bir yanından otomobil markaları en yeni modellerini bizlerle buluşturuyor. Tabii ki bu fuarda da çok üst düzey etkileyici araçlar görüyoruz. Alpine tarafından sergilenen elektrikli konsept A310 Vision da bunlardan biri.

Fransız otomobil üreticisi, tasarımıyla otomobil meraklılarını büyüleyen A310 Vision’ı tanıttı. İlk kez 1971 yılında efsanevi Berlinette modelinin halefi olarak pazara sunulan A310, tam 55 yıl sonra modern tasarım anlayışıyla yeniden hayata döndürüldü.

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Efsane 55 Yıl Sonra Geri Döndü: Her Detayıyla Büyüleyen Alpine A310 Vision Konsepti Tanıtıldı
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Karşınızda Alpine A310 Vision konsepti

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A310 Vision, markanın geçmişteki tasarım köklerine sadık kalırken aynı zamanda geleceğin çizgilerini taşıyan retro-fütüristik bir dizayn anlayışıyla tasarlandı. Görsel açıdan modern spor otomobillerin genetik kodlarını taşıyan konsept, seri üretime geçmeye hazır denebilecek kadar olgun ve iddialı bir duruş sergiliyor.

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Otomobilin açıklanan fiziksel boyutları, alçak ve heybetli bir spor otomobil duruşunu gözler önüne seriyor. Yapılan resmi paylaşımlara göre Alpine A310 Vision; 4**,55 metre uzunluk, yalnızca 1,18 metre yükseklik, 2,03 metre arka genişlik ve 2,45 metrelik aks mesafesine** sahip. Alüminyum malzemeden imal edilen özel gövde yapısı, aracın hafiflik ve performans odaklı yaklaşımını simgeliyor.

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Gövde tasarımında öne çıkan en radikal unsurlardan biri, Formula 1 teknolojisinden ve estetiğinden esinlenilerek geliştirilen siyah alt bölüm. Araç genelinde yer alan aerodinamik detaylar, yolcu kabinini tamamen örten yarı şeffaf bir tavan kubbesi ile birleşerek oldukça sıra dışı bir atmosfer sunuyor. Arka kısımda ise iki parçalı ve şeffaf görünümlü spoiler var.

A310 Vision konsepti, Fransız üreticinin gelecekteki yüksek performanslı elektrikli modellerine altyapı oluşturacak olan Yeni Alpine Performance Platform mimarisi üzerine inşa edildi. Henüz teknik özelliklerinin açıklanmadığını belirtelim. Yani sadece tasarımı var. Aracın motor gücü, batarya kapasitesi, menzili veya performans süreleri tamamen belirsiz. Ayrıca bu modelin seri üretime geçip geçmeyeceğine dair de bir bilgi yok.

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