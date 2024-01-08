Sinema sektörünün en prestijli etkinlikleri arasında gösterilen Altın Küre Ödülleri, geçtiğimiz saatlerde gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. 81. kez düzenlenen etkinlik, yılın en iyi dizi, film ve oyuncularının belli olmasını sağladı.
2023 yılında en çok konuştuğumuz filmler, hiç şüphesiz Oppenheimer ile Barbie'ydi. 81. Altın Küre ödülleri ile hangi yapımın daha iyi olduğu da belirlenmiş oldu. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve kazananlara geçelim.
İşte Altın Küre kazananları:
En iyi film (drama): Oppenheimer
Oppenheimer, drama türünde yılın en iyi filmi olarak seçildi. Film, Christopher Nolan ile en iyi yönetmen, Cillian Murphy ile en iyi erkek oyuncu (drama), Robert Downey Jr. ile en iyi yardımcı erkek oyuncu ve en iyi özgün müzik kategorilerinde de ödüle layık görüldü. Oppenheimer, Altın Küre etkinliklerinden 5 ödülle ayrılmış oldu.
En iyi film (komedi/müzikal): Poor Things
Geçtiğimiz ay vizyondaki yerini alan Poor Things (Zavallılar), Emma Stone'un performansı ile en iyi kadın oyuncu (komedi/müzikal) kategorisinde de ödül aldı.
Altın Küre Ödülleri ödül kazanan diğer filmler:
- En iyi kadın oyuncu (drama): Lily Gladstone - Killers of the Flower Moon
- En iyi erkek oyuncu (komedi/müzikal): Paul Giamatti - The Holdovers
- En iyi yardımcı kadın oyuncu: Da’Vine Joy Randolph - The Holdovers
- En iyi senaryo: Anatomy of a Fall
- En iyi özgün şarkı: What Was I Made For? - Barbie
- En iyi yabancı film: Anatomy of a Fall
- En iyi animasyon: The Boy and the Heron
Altın küre kazanan dizi ve oyuncular:
En iyi dizi (drama): Succession
İlk kez 2018 yılında tanışma imkânı yakaladığımız ve geçtiğimiz yıl dördüncü sezonu ile seyirci karşısına çıkan Succession da ödüle doyan yapımlardan oldu. Dizi; Kieran Culkin ile en iyi erkek oyuncu (drama), Sarah Snook ile en iyi kadın oyuncu (drama), Matthew Macfadyen ile de en iyi yardımcı erkek oyuncu (drama/komedi) olmak üzere toplamda dört ödül aldı.
Altın Küre Ödülleri ödül kazanan diğer diziler:
- En iyi dizi (komedi): The Bear
- En iyi mini dizi: Beef
- En iyi erkek oyuncu (komedi): Ayo Edebiri - The Bear
- En iyi kadın oyuncu (komedi): Jeremy Allen White - The Bear
- En iyi yardımcı kadın oyuncu (drama/komedi): Elizabeth Debicki - The Crown
- En İyi Erkek Oyuncu (mini dizi): Steven Yeun - Beef
- En İyi Kadın Oyuncu (mini dizi): Ali Wong - Beef