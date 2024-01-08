81. Altın Küre ödül töreni gerçekleştirildi. Yılın en iyi film ve dizilerinin belli olduğu etkinlikte Oppenheimer, toplam 5 ödül aldı.

Sinema sektörünün en prestijli etkinlikleri arasında gösterilen Altın Küre Ödülleri, geçtiğimiz saatlerde gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. 81. kez düzenlenen etkinlik, yılın en iyi dizi, film ve oyuncularının belli olmasını sağladı.

2023 yılında en çok konuştuğumuz filmler, hiç şüphesiz Oppenheimer ile Barbie'ydi. 81. Altın Küre ödülleri ile hangi yapımın daha iyi olduğu da belirlenmiş oldu. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve kazananlara geçelim.

İşte Altın Küre kazananları:

En iyi film (drama): Oppenheimer

Oppenheimer, drama türünde yılın en iyi filmi olarak seçildi. Film, Christopher Nolan ile en iyi yönetmen, Cillian Murphy ile en iyi erkek oyuncu (drama), Robert Downey Jr. ile en iyi yardımcı erkek oyuncu ve en iyi özgün müzik kategorilerinde de ödüle layık görüldü. Oppenheimer, Altın Küre etkinliklerinden 5 ödülle ayrılmış oldu.

En iyi film (komedi/müzikal): Poor Things

Geçtiğimiz ay vizyondaki yerini alan Poor Things (Zavallılar), Emma Stone'un performansı ile en iyi kadın oyuncu (komedi/müzikal) kategorisinde de ödül aldı.

Altın Küre Ödülleri ödül kazanan diğer filmler:

En iyi kadın oyuncu (drama): Lily Gladstone - Killers of the Flower Moon

Lily Gladstone - Killers of the Flower Moon En iyi erkek oyuncu (komedi/müzikal): Paul Giamatti - The Holdovers

Paul Giamatti - The Holdovers En iyi yardımcı kadın oyuncu: Da’Vine Joy Randolph - The Holdovers

Da’Vine Joy Randolph - The Holdovers En iyi senaryo: Anatomy of a Fall

Anatomy of a Fall En iyi özgün şarkı: What Was I Made For? - Barbie

What Was I Made For? - Barbie En iyi yabancı film: Anatomy of a Fall

Anatomy of a Fall En iyi animasyon: The Boy and the Heron

Altın küre kazanan dizi ve oyuncular:

En iyi dizi (drama): Succession

İlk kez 2018 yılında tanışma imkânı yakaladığımız ve geçtiğimiz yıl dördüncü sezonu ile seyirci karşısına çıkan Succession da ödüle doyan yapımlardan oldu. Dizi; Kieran Culkin ile en iyi erkek oyuncu (drama), Sarah Snook ile en iyi kadın oyuncu (drama), Matthew Macfadyen ile de en iyi yardımcı erkek oyuncu (drama/komedi) olmak üzere toplamda dört ödül aldı.

Altın Küre Ödülleri ödül kazanan diğer diziler: