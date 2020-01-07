DIESEL, Wear OS işletim sistemiyle çalışan yeni akıllı saatini duyurdu. CES 2020 etkinlikleri kapsamında duyurulan "Fadelite", 1 GB RAM ve 4 GB de depolama alanına sahip. Unisex tasarımıyla tüketicilere sunulan saat, mart ayında satışa çıkacak.

Akıllı telefon ve internet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte teknoloji üreticileri, yenilikçi ürünler piyasaya sürdüler ve tüketicilerin ilgisini çekmeye çalıştılar. Yeni yeni yaygınlaşmaya başlayan akıllı bileklik ve saatler de gelişen teknolojinin bizlere sunduğu nimetlerden bir tanesi.

Uzun yıllardır ticari yaşamını sürdüren ve pek çok çeşitte ürüne sahip olan DIESEL, bugün başlayan CES 2020 etkinliklerinde yeni ürünleriyle sahne aldı. Yeni bir akıllı saat modeliyle tüketicilerin karşısına çıkan şirket, "Fadelite" ismiyle tanıtılan akıllı saatinde Wear OS işletim sistemi kullanıyor ve pek çok özellik vadediyor.

Karşınızda DIESEL Fadelite

Unisex yapısıyla hem erkeklere hem de kadınlara hitap eden Fadelite, 43 mm'lik bir ekrana sahip. Tüketiciler, bir Fadelite satın almak istedikleri takdirde kırmızı, beyaz, mavi ya da şeffaf renk tercihinde bulunabiliyorlar. DIESEL, tüketicilerin dikkatini tasarım açısından da çekebilmek için tüm renklerin kordonunda hafif bir şeffaflık sunuyor. Bununla da yetinmeyen DIESEL, akıllı saatin kendisini de yarı şeffaf bir yapıda tasarlamış.

DIESEL Fadelite, akıllı saatlerde ortak olarak bulunan tüm özelliklere sahip. Tüm özelliklerine ek olarak bir hoparlörü de bulunan Fadelite, ortalama bir akıllı saatin sunduğu tüm özelliklerden biraz daha fazlasını sunmuş oluyor. Sağlamlığa dikkat edilerek tasarlanmış olan Fadelite, suya dayanıklı yapısıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Qualcomm'un Snapdragon 3100 platformundan güç bulan akıllı saat, 1 GB RAM ve 4 GB de depolama alanıyla tüketicilere sunuluyor. Tüm bu özelliklere sahip olan Fadelite'ın fiyatını da açıklayan DIESEL, yeni akıllı saati için 275 dolar (yaklaşık 1.650 TL + vergiler) istiyor. Ürün, önümüzdeki mart ayında tüketiciler tarafından satın alınabilecek.