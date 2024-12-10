Amazon, online araç satışına başladı. Amazon Autos ile kullanıcılar, araçlarını dijital ortamda satın alabilecek, pazarlık yapılmayacak.

Amazon, e-ticaretin lider isimlerinden biri olarak yeni bir sektöre daha adım attı ve online araba satışlarına başladı. Amazon Autos adı verilen yeni platform, kullanıcıların yeni araçları, kamyonetleri ve SUV'leri online olarak satın almalarını sağlayacak.

Amazon, ilk etapta Hyundai ile 48 Amerikan şehrinde araç satışına başladı. Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles ve New York gibi büyük şehirler, bu yeni girişimin başladığı şehirler arasında yer alıyor. Lokasyonlar ise kademeli bir şekilde genişletilecek.

Sadece yeni araçlar için geçerli olacak

Şirket, 2025'te daha fazla şehir ve otomobil markası eklemeyi planladığını duyurdu. Amazon Autos, kullanıcıların mevcut araçları çeşitli özelliklere göre filteleyebileceği ve dijital imza işlemi ile online ödeme yöntemini kullanabileceği bir platform olacak.

Online araba satışları genellikle ikinci el araçlarla yapılırken, Amazon Autos sadece yeni araç satışı yapacak. Amazon, bu platform üzerinden yapılacak işlemlerin şeffaf fiyatlarla gerçekleştirileceğini ve pazarlık yapılmayacağını belirtiyor. Kullanıcılar, araçları almak için yalnızca ödeme sayfasında belirtilen fiyatı ödeyecek ve tüm vergiler ile ücretler önceden belirlenmiş olacak.