Amazon'un düzenlediği bir etkinliğe katılan Apple'ın üst düzey yöneticisi Benoit Dupin, yapay zekâ için Amazon'u tercih edeceklerini söyledi. Amazon'un en yeni çipleri, Apple'ın yapay zekâ eğitimleri için kullanılacak.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın üst düzey yöneticilerinden Benoit Dupin, Amazon'un Las Vegas'ta düzenlediği "AWS re:Invent" etkinliğine katıldı. Dupin, bu etkinlik kapsamında dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Benoit Dupin tarafından yapılan açıklamalar, Apple'ın yapay zekâ teknolojileri ile ilgiliydi. Apple'ın 10 yıldan uzun süredir App Store, Apple Music, Apple Maps ve Siri gibi hizmetler için AWS çiplerini kullandıklarını söyleyen Dupin, bu durumun yapay zekâ teknolojileri için de geçerli olmaya devam edeceğini belirtti.

Apple, yapay zekânın eğitimi için Amazon'un Trainium2 çiplerini kullanacak

Benoit Dupin'in açıklamasına göre Apple, yapay zekânın eğitimi için Amazon'dan hizmet almaya devam edecek. Bu bağlamda; Amazon'un "Trainium2" isimli çipleri, Apple'ın yapay zekâ ön eğitim süreçlerinde kullanılacak. Apple yöneticisi, Trainium2 çipi ile verimliliği yüzde 50'ye kadar artırmayı beklediklerini söyledi.

Tabii bu demek olmuyor ki Apple, yapay zekâ sektörü için sadece Amazon'dan hizmet alıyor. Bundan birkaç ay önce Apple Intelligence teknolojisi ile ilgili bir makale yayımlayan şirket, yapay zekânın eğitimi için Google'ın Tensor çiplerinden destek aldığını da söylemişti. Bugün yapılan açıklamalarla Apple'ın neden NVIDIA'dan uzak kaldığı merak konusu olmuş oldu.