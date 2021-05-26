Jeff Bezos'un Koltuğunu Devredeceği Tarih Açıklandı

Dünyaca ünlü ticaret şirketi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un, koltuğunu Andy Jassy'e devredeceği geçtiğimiz aylarda açıklanmıştı. Gelen en son haberle birlikte bunun gerçekleşeceği tarih kesinleşti. Amazon, bu devir için anlam ifade eden bir gün seçmiş gibi görünüyor.

Dünyaca bilinen ticaret şirketi Amazon’un kurucusu ve aynı zamanda dünyanın en zengin insanları listesinde üst sıralarda kendine yer tutmayı her zaman başarmış olan Jeff Bezos’un koltuğunu devredeceğini geçtiğimiz aylarda sizlerle paylaşmıştık. Gelen en son haberlere göre Andy Jassy, Amazon’un CEO koltuğuna 5 Temmuz tarihinde oturabilecek.

Şirketin özellikle bu tarihi seçmesinin arkasında anlam ifade eden bir sebep var. Bilgilere göre bu tarih, Amazon’un kuruluşunun 27. yılına denk geliyor. Şirket de böylesine önemli bir olayın, böylesine önemli bir tarihte gerçekleşmesini istiyor.

Jeff Bezos, Amazon’un CEO koltuğunu Andy Jassy’ye devrediyor:

Geçmişte Andy Jassy’nin kim olduğunu sizlerle paylaşmıştık. Şu anda Amazon Ağ Servislerinde CEO olarak görev yapan Andy Jassy’nin tüm şirketin CEO’su olması, elbette Jeff Bezos’un şirketten elini kolunu çekip uzaklaşacağı anlamına gelmiyor. Bu devir işlemi gerçekleştiğinde Andy Jassy CEO pozisyonuna geçerken, Bezos da şirketin yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlenecek.

5 Temmuz’da gerçekleşeceği bildirilen görev değişimi sayesinde Bezos hem inanılmaz başarılara imza atan şirketini bırakmamış olacak hem de Blue Origin gibi diğer kuruluşlara da vakit ayırarak farklı organizasyonların etkin bir biçimde varlıklarını sürdürmelerini sağlayacak. Bunu yaparken Jeff Bezos’un gözü elbette arkada kalmamış olacak. Sonuçta Andy Jassy, kendi kariyerini yükseklere taşırken Amazon Ağ Servisleri'ni de önceki haliyle kıyaslandığında inanılmaz noktalara getirdi.

Sonuç olarak bunun hem Jeff Bezos hem Andy Jassy hem de Amazon için fazlasıyla iyi bir karar olduğunu söyleyebiliriz. Zira Bezos, diğer kuruluşlarının etkinliklerine odaklanırken Amazon emin ellerde olacak gibi görünüyor. Bakalım Andy Jassy parlak kariyerinde fazlasıyla yeri bulunan Amazon Ağ Servisleri'ndeki başarısını Amazon’un CEO koltuğunda da gösterebilecek mi?