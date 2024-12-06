Amazon Günün Fırsatları kapsamında bugünün öne çıkan indirimli ürünlerini sizin için bir araya getirdik.

Amazon'da günün fırsatları kapsamında birçok üründe indirim fırsatı devam ederken, gözümüze çarpan ürünlerden bazılarını bu içerikte listeledik. Dizüstü bilgisayardan ofis sandelyesine birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.

''Bu içerik 6.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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Günün Fırsat Ürünleri;

Intel Core i5-1235U işlemci, 15,6 inç FHD ekran ve 512 GB SSD kapasitesi ile ofis veya günlük kullanım için iyi bir seçenek olabilecek Asus Vivobook 15 Notebook; 14.250 TL yerine %9 indirimle 12.999 TL'ye satılıyor.

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Stanley The Wild Imagination Yemek Termosu; vakumlu teknolojisi sayesinde sıcak yiyecekleri 12 saate kadar, soğuk yiyecekleri ise 16 saate kadar istenilen sıcaklıkta tutar. BPA içermeyen malzemelerden üretilmiş olan bu ürün, sağlık açısından büyük bir avantaj sağlar. Fiyatı ise 999 TL.

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Orijinal detayları ile özellikle ev dekorasyonu sevenler için oldukça ilgi çekici ürünlerden biri olan bu Lego seti, 771 parçadan oluşuyor. 9 farklı bitki için 3 ayrı yapım talimatı bulunan bu ürün, 1.336 TL fiyatıyla günün fırsatları arasında yer alıyor.

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Yüksek hassasiyeti ve hızlı yanıt özelliği ile dikkat çeken Huawei Tablet Kalemi; yalnızca yazı yazmakla kalmıyor, aynı zamanda çizim, grafik tasarım gibi profesyonel uygulamalar için de ideal bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca tamamen şarj olduğunda 10 saatten fazla kullanım süresi sunuyor. İndirimli fiyatı ise 3.120 TL.

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LED ışık özelliği, dijital basınç göstergesi ve farklı kullanım alanları sayesinde ihtiyaç duyulan her an size yardımcı olacak bu ürün, acil durumlarda pratik bir çözüm sunuyor. Ayrıca şarj edebilebilir bir kompresör olduğundan kablosuz olarak da kullanılabiliyor. Günün fırsatları arasında yer alan ürünlerden biri olan Osram Lastik Şişirme Kompresörü, 1.347 TL'ye satılıyor.

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Yumuşak oturma alanı ve düşük dereceli eğim özelliği sayesinde kullanıcılar için rahat bir oturuş pozisyonu sağlayan Songmics Ofis Sandalyesi, 120 kg'a kadar taşıma kapasitesi ile listemizde yer alıyor. En çok tercih edilen ürünler arasında bulunan bu sandelye, 2.999 TL fiyat ile satılıyor.

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4 kademeli 7200 dpi hassasiyet, 7 adet ayarlanabilir tuş takımı ve 10 milyon tıklama ömrü bulunan MSI Forge GM300 Gaming Mouse; hem sağ elle hem de sol elle kullanılabiliyor. Kişisel olarak düzenleyebileceğiniz RGB aydınlatma özelliği de bulunan bu mouse, %15 indirim ile 430 TL'ye satılıyor.

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Güçlü donanımı ile 4K çözünürlükte oyun oynama imkânı sunarken, 120 fps'ye kadar akıcı bir oyun deneyimi de sağlıyor. Fiziksel disk desteği olmayan bir model olarak karşımıza çıkan Sony PlayStation 5 Slim Dijital Sürüm, 21.999 TL yerine 19.999 TL'ye satılıyor.

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