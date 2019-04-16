Amazon, İstanbul'da Aynı Gün Teslimat Hizmetini Başlatıyor

Geçtiğimiz eylül ayında Türkiye'de hizmet vermeye başlayan Amazon, bu kez aynı gün teslimat hizmetini duyurdu. Hizmet şu an için sadece İstanbul'da geçerli olacak.

İnternet üzerinden alışverişin öncülerinden olan Amazon, geçtiğimiz yılın sonlarında Türkiye'de hizmet vermeye başlamıştı. 2019 yılında dünyanın en değerli şirketleri sıralamasında birinci sırada oturan Amazon, Türkiye'deki ticaret ağını geliştirme çalışmalarına devam ediyor. Amazon'dan yapılan resmi duyurulara göre İstanbul içi siparişlerde, kargolar müşterilere aynı gün teslim edilecek.

Pek çok farklı alanda alışveriş yapabileceğiniz Amazon'dan yapılan resmi açıklamalara göre İstanbul'da cumartesi günleri de dahil olmak üzere, sabah 10.30'a kadar verilen siparişlerde, aynı gün teslimat hizmeti uygulanacak. Hizmetin çalışanlar için güzel olan tarafı ise teslimatların 17.00-21.00 saatleri arasında yapılacak olması. İstanbul'da ürünlerinizi aynı gün teslimat seçeneği kullanarak almak isterseniz, ürünlerin fiyatına ek olarak 12,90 TL ödeme yapmanız gerekiyor.

Amazon Türkiye'nin Operasyon Direktörü Hakan Karadoğan yaptığı açıklamalarda, müşteri deneyiminin fazlasıyla önem taşıdığını belirtirken, başlatılan aynı gün teslimat hizmetinin kendileri için heyecan verici olduğunu ifade etti. Kısa bir süre sonra ürün çeşitliliği ve teslimat seçenekleri hakkında yenilikler sunmaya çalıştıklarını belirten Karadoğan, amazon.com.tr'nin gelişmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.