Amazon ve Sony'den Yeni Spider-Man Dizisi: Çok Beklenen Clone Saga Hikâyesi Geliyor!

Amazon ve Sony, Marvel'ın ünlü Clone Saga çizgi romanına dayanan yeni Spider-Man dizisini Prime Video için ekranlara taşımaya hazırlanıyor.

Prime Video, Sony'nin Marvel evreninde geçen ve Marvel çizgi romanlarının popüler "Clone Saga" hikâyesine dayanan yeni bir dizi için hazırlık yapıyor.

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Gelen son bilgilere göre proje; çizgi romanlardaki ikinci Clone Saga dönemine, özellikle de Peter Parker'ın iki klonu olan Ben Reilly ve Kaine Parker'a odaklanacak.

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İptal edilen Spider-Noir'ın yerini alacak

American Born Chinese yaratıcısı Kelvin Yu tarafından kaleme alınan bu yeni yapım, Prime Video’nun tek sezonun ardından iptal ettiği Spider-Noir dizisinin bayrağını devralacak. Nicolas Cage’in Ben Reilly karakterini canlandırdığı Noir serisinden farklı olarak, Clone Saga adaptasyonunun orijinal çizgi roman temellerine daha yakın bir çizgi izlemesi bekleniyor. Projede Amy Pascal, Phil Lord ve Christopher Miller yine yürütücü yapımcı kadrosunda yer alıyor.

Çizgi romanlarda Ben Reilly, Peter Parker'ın Uncle Ben ve Aunt May'in kızlık soyadından esinlenerek ismini oluşturan ve "Scarlet Spider" kimliğini kazanan başarılı bir klonu. Kaine Parker ise bu sürecin ilk ve kusurlu klonu olarak biliniyor. Dizinin senaryosunda bu ikonik karakterlerin kökenlerinde değişiklik yapılabileceği veya kurgunun farklı klonlarla genişletilebileceği belirtiliyor.

Clone Saga, çizgi roman tarihinin en çok konuşulan olaylarından birine ev sahipliği yapmıştı, bir dönem Ben Reilly'nin gerçek Spider-Man, Peter Parker'ın ise klon olduğu açıklanmış ve gelen tepkiler üzerine bu durum geri sarılmıştı. Amazon MGM Studios ve Sony Pictures Television arasındaki anlaşma kapsamında hazırlanan dizinin, ilk olarak MGM+ kanalında yayınlanıp ardından Prime Video üzerinden izleyiciyle buluşması planlanıyor.