AMD’nin Ryzen 9 3950X işlemcisi henüz çıkmadı ancak çeşitli platformlardaki değerlendirme puanları ortaya çıktı. Sonuçlar, AMD için işlerin iyi gittiğini gösterirken Intel için çanların çaldığını söylüyor.

AMD Ryzen 3950X işlemcisi, çıkmadan önce bir kez daha değerlendirildi. Bu seferki değerlendirmeyi PassMark CPU gerçekleştirdi. 25 Kasım’da çıkacak olan AMD’nin Ryzen 9 3950X işlemcisi, 16 çekirdeği ve AM4 soketindeki 32 iş parçacığıyla ana akımı tamamen değiştirebilecek güce sahip.

AMD Ryzen 9 3950X, PassMark – CPU Mark değerlendirmesinde 34.009 puan almayı başardı. Bu skor, Intel’in tüm HEDT markasından çok daha yüksek. AMD’nin amiral gemisi yongası, 28 çekidek ve 56 iş parçacığı bulunan Xeon W-3175X’ten (33.538 puan) daha yüksek bir puan almayı başardı. AMD, Ryzen 9 3950X’in dünyadaki en güçlü masaüstü 16 çekirdekli işlemcisi olacağını söyledi.

İşlemcinin özellikleri

İşlemcinin özelliklerin bakıldığında 7 nm Zen 2 çekirdek mimarisini kullandığı görülüyor. İşlemcinin 16 çekirdeği ve 32 iş parçacığı tamamen kullanılabilir olacak. Bu çekirdek konfigürasyonu AM4 gibi ana akım platformlarda daha önce hiç görülmemişti. Hatta 12 çekirdek, 24 iş parçacığı konfigürasyonu bile AMD, Ryzen 9 3900X’i çıkarana kadar görülmemişti.

İşlemcinin saat hızına bakıldığında 3,5 GHz baz frekansında çalışacağı ve bu hızın 4,7 GHz’e kadar çıkacağı öngörülüyor. Yonga, tıpkı diğer Ryzen 9 parçaları gibi toplamda 72 MB ön belleğe sahip olacak. Hız aşırtma (overclock) konusunda, diğer tüm Ryzen CPU’larında olduğu gibi Ryzen 9 3950X’in de lehimlenmiş tasarıma sahip olacağı ve TIM’den daha iyi ısı sağlayacağı biliniyor. AMD, ayrıca işlemcisinin sıvı soğutucuyla desteklendiğinde en iyisi olacağını söylüyor.

Intel ne yapmalı?

Bir zamanlar liderlik koltuğunda oturan Intel, yaptığı çeşitli hatalar sebebiyle bu koltuğunu AMD’ye bırakmak zorunda kaldı. Intel, HEDT’te yaptığı bazı hataları düzeltmeye çalışıyor. İlk olarak ürün fiyatlarında değişiklik yaptılar ki bunun oldukça iyi bir başlangıç olduğunu söylemek gerekiyor. Ancak alınan hasarı gidermek için daha çok şey yapılması gerekiyor.

Intel’in yapması gerekenlerden bir tanesi 10. Gen X serisinin, X299 platformundakini ömrünü sonlandırmak olmalı. Şirket, ana akım segmentine sürekli olarak daha fazla çekirdek sokmaya devam ediyor ve buna benzer bir şeyi HEDT için de düşünmeleri gerekiyor. Peki, Intel, X299’u bırakırsa nereye yönelmeli?

Aslında bu sorunun cevabı, Intel’in kendisinde saklı: LGA 4189. Çıkacak olan Cooper Lake-SP ve Ice Lake-SP işlemcileri için var olan Whitley platformuyla birlikte Intel, daha fazla çekirdek, iş parçacığı, PCIe 4.0 ve daha fazlasına desteğin yolunu açacak.

Intel, 56 çekirdek / 112 iş parçacıklı Cooper Lake işlemcisini ve 48 çekirdek / 96 iş parçacıklı Ice Lake işlemcisini 2020 yılında çıkaracak. İyi ayarlanmış bir fiyat aralığı ve iyi optimize edilmiş bir platform, Intel’in HEDT markası için pozisyonunu korumasını sağlayabilir.