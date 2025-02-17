AMD yöneticisi, RX 9000 serisinin tanıtımı öncesinde kartlar hakkında bitmek bilmeyen sızıntıların ardından iddialarla dalga geçen bir paylaşım yaptı.

Dünyanın en büyük bilgisayar donanımı üreticilerinden olan AMD, 28 Şubat günü merakla beklenen yeni ekran kartları Radeon RX 9000 serisi için bir lansman düzenleyecek. Burada RX 9070 ve 9070 XT’nin detaylarını ve fiyatlarını öğreneceğiz.

Tanıtım tarihi yaklaşırken birçok iddia dolaşmaya başlamıştı. İlk olarak RX 9070’in 32 GB’lık bir versiyonunun geleceği öne sürülmüştü. Ancak şirketin bir yöneticisi, bir açıklamayla bunun doğru olmadığını ifade etmişti. Son birkaç gündür ise 32 GB’lık Radeon RX 9070 XTX isimli yeni bir modelin geleceği iddiası çıkmıştı. Aynı yönetici, bu sefer iddiayı yalanlamak için farklı bir yola başvurdu.

“320 GB ekran kartı gelecek.” diyerek iddialarla dalga geçti

Bu yönetici, AMD’nin pazarlama bölümünden Frank Azor. Azor, artık dolaşan iddiaları ciddiye almadığını göstererek âdeta dalga geçen bir paylaşım yaptı. Bu paylaşım, 32 GB’lık Radeon RX 9070 XTX iddialarına yönelikti.

Yönetici, yaptığı paylaşımda “Aslında 320 GB’lık 90700.05XTXT isimli bir model olacak.” ifadelerini kullandı. Tabii ki burada ciddi konuşmuyor, habire çıkan iddiaları tiye alıyordu. Yani öyle bir ekran kartı yok.

AMD’nin yeni ekran kartları hakkında çok fazla sızıntı çıkmıştı. Azor’un bu komik gönderisi de artık bitmek bilmeyen bu iddiaların ardından geldi ve teknoloji meraklılarına eğlenceli bir an yaşattı. Eğer her iddiaya ciddi cevap verecek olsa 28 Şubat’a kadar sürekli bir şeyler paylaşması gerekirdi.