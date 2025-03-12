75 yıl içinde yaklaşık 14 milyon Amerikalının yaşadığı bölgelerin sular altında kalma ihtimali ABD jeoloji Araştırmalar Kurulumunun verilerine dayanıyor. New York gibi ikonik şehirler, yükselen suların tehdidin altında.

Bu senaryonun altında aklınıza gelen evet o sebep var. Küresel ısınma.

Peki neler olacak 75 yılda? Neler değişiyor?

Deniz seviyesinin yükselmesi sessiz tehdit olarak geliyor.

Dünya genelinde buzulların erimesi ve deniz seviyelerinin yükselmesini etkileyen küresel ısınma, özellikle Grönland ve Antarktika'daki buz kütlelerinin erimesine, okyanuslara büyük miktarda tatlı su eklenmesine neden oluyor.

Deniz seviyesi küresel ısınma sebebiyle son 100 yılda yaklaşık 0,17 m yükselirken deniz seviyesindeki artış oranı, yirminci yüzyılın sonlarında yaklaşık 1,7 mm’den 3,1 mm’ye çıktı.

Bu rakam her ne kadar küçük görünse de uzun vadede kıyı bölgeleri için ciddi tehdit demek. 2100’e kadar muhafazakâr şekilde yaklaşık 1 metre deniz seviyesinin yükselmesi varsayılıyor.

Virginia, Norfolk'tan Miami'ye kadar uzanan bölgede, yer altı sularından kaynaklı hasar kıyı sakinlerinin %70’inden fazlasını ve 1 trilyon dolar değerindeki bölgeyi etkileyebilir.

New York batıyor.

New York, sadece deniz seviyesinin yükselmesiyle değil, gökdelenlerinin ağırlığı nedeniyle de risk altında. Şehrin devasa yapıları, zemine baskı yaparak kentin yavaş yavaş çökmesine neden oluyor. Bu doğal ve insan kaynaklı faktörlerin birleşimi de New York'un gelecekte sular altında kalma riskini artırıyor.

Kıyı bölgelerindeki riskler neler?

ABD'nin doğu kıyıları, özellikle Florida, Louisiana ve Teksas gibi eyaletler, deniz seviyesinin yükselmesinden en çok etkilenecek bölgeler arasında yer alıyor.

Bu bölgelerde yaşayan milyonlarca insan, evlerini ve geçim kaynaklarını kaybetme riskiyle karşı karşıya. Ayrıca altyapı sistemleri, tarım arazileri ve doğal ekosistemler de bu değişimden olumsuz etkileniyor.

Kıyı fırtınaları, kasırgalar riski artırırken yüzey suyu taşkınları ile günümüz plajlarının %80’i de yok olabilir.

İklim değişikliğinin rolü

İklim değişikliği, deniz seviyesinin yükselmesinin başlıca nedeni olarak kabul ediliyor. Fosil yakıtların yoğun kullanımı, atmosferdeki sera gazı konsantrasyonunu artırarak küresel sıcaklıkların yükselmesine yol açıyor. Bu da buzulların erimesini hızlandırıyor ve deniz seviyelerinin yükselmesine neden oluyor.

Ne yapılabilir?

Deniz seviyesinin yükselmesine karşı alınabilecek önlemler arasında sera gazı emisyonlarının azaltılması, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelme ve kıyı bölgelerinde koruma yapılarının inşa edilmesi bulunuyor.

Şehir planlamasında gelecekteki riskler göz önünde bulundurularak da yeni yerleşim alanlarının belirlenmesi ve mevcut yapıların güçlendirilmesi de önemli adımlar arasında yer alıyor.

Deniz seviyesinin yükselmesi, sadece ABD için değil, dünya genelinde kıyı bölgelerinde yaşayan milyarlarca insan için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Bu nedenle, bireysel ve toplumsal düzeyde önlemler alarak, geleceğimizi koruma altına almamız gerekiyor.

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