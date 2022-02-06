Ünlü YouTube kanalı carwow, ilgi çekici yeni bir drag yarışıyla daha karşımızda. Bu hafta drag pistinde kozlarını paylaşan modeller; Mercedes AMG SLS Black Series ve Mustang Shelby GT500 oldu. Yarışın her etabında tahmin etmesi güç sonuçların çıktığını söyleyebiliriz. İşte o yarışın videosu…

Bu yılın beşinci drag yarışı haberiyle otomobil tutkunlarını bir kez daha buraya davet ediyoruz. Yeni yılın ikinci ayında bomba gibi bir yarış düzenleyen ünlü YouTube otomobil kanalı carwow, Mercedes AMG SLS Black Series ve Mustang Shelby GT500 drag yarışı modellerini drag yarışında teste tuttu. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan yeni drag yarışında ise dört güçlü araç kozlarını paylaşıyor.

Klasikleşen drag yarışlarında bu haftanın konukları Mercedes AMG SLS Black Series ve Mustang Shelby GT500 oldu. Her iki modelin de yarış pistlerinin tozunu attırması için tasarlanmadığını söyleyebiliriz. Yarışın kendisine göz atmadan önce her zaman olduğu gibi otomobillerin genel özelliklerine bir göz atalım.

Yarışçıların genel özellikleri:

Mustang Shelby GT500 yarışçımız ile başlayalım. 760 beygir ve 850Nm tork gücü üretebilen 5,2 litrelik V8 motor ile karşımıza çıkıyor. Bu araç yalnızca arkadan çekişlidir ve otomatik vitestir. Mustang Shelby GT500 yarışçımızın ağırlığına bakacak olduğumuzda; 1916 kg ile tartıya çıkıyor. Yarışmacımızın fiyatı ise 125 bin sterlin olarak belirtiliyor.

İkinci ve son yarışmacımız ise Mercedes AMG SLS Black Series. Araçta 6.2 litrelik doğal V8 motor bulunuyor. Ayrıca otomobil 631 beygir ve 630Nn ile en fazla gücü azaltıyor. Mercedes AMG SLS Black Series, 1550 kg ağırlığıyla aynı zamanda pistteki en hafif araçtır. Bu araç da tıpkı Mustang Shelby gibi arkadan çekişlidir.

Şimdi de sıra bu iki güçlü rakibin kozlarını paylaştığı yarışa geldi. Yarışın ilk etabında (3:13 ve 3:45) araçların kalkış hızları teste tutuluyor. İkinci etaptaysa (4:40 ve 5:29) otomobillerin sürüş sırasında hızlanma kabiliyetleri yarıştırılıyor. Üçüncü ve son etapta (7:56) da fren testi yer alıyor.

Mercedes AMG SLS Black Series ve Mustang Shelby GT500 Drag Yarışı