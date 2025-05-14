Donald Trump'ın getirdiği gümrük vergileri sonrası Sony de PS5 üretimini ABD'ye taşımayı ve PS5 fiyatlarını bir kez daha zamlamayı planlıyor.

Sony, ABD Başkanı Donald Trump döneminde getirilen gümrük vergileri nedeniyle PS5 fiyatını yeniden artıracak ve konsol üretimini ABD'ye taşıyacak.

Şirketin yeni mali tahminlerine göre Sony yaklaşık 100 milyar yen (yaklaşık 680 milyon dolar) tutarında ek gümrük vergisiyle karşı karşıya kalabilir. Sony CFO’su Lin Tao, bu maliyetin doğrudan şirketin kârını etkileyeceğini belirterek, bu etkiyi "tüketiciye yansıtmayı" düşündüklerini ifade etti. Yani bu durum yalnızca PS5’i değil, Sony’nin tüm ürün yelpazesini kapsıyor.

Sony, ABD'de PS5 üretmeye başlayacak

Sony CEO’su Hiroki Totoki ise PS5 üretiminin ABD’ye taşınmasının şu anda üzerinde durdukları bir seçenek olduğunu söyledi. Totoki’ye göre ürünlerini ABD'de üretmeye başlatmaları, gümrük vergilerini aşmak için "etkili bir strateji" olabilir.

2020'de piyasaya sürülen PS5 ve rakibi Xbox Series X|S, eski nesile kıyasla zaman içerisinde ucuzlaması gerekirken aksine maliyet artışları yaşadı. Geçtiğimiz ay PS5’in dünya genelindeki fiyatı zamlanmıştı. Keza PS Plus fiyatlarında da önemli zamlar görmüştük.

Tüm bu zamlara rağmen PS5 satışları istikrarlı bir şekilde sürüyor. Sony bugün yaptığı açıklamada, 2020'den bu yana toplamda 77,7 milyon PS5 sattığını, sadece 2024 mali yılında ise 18,5 milyon adet satış gerçekleştirdiğini açıklamıştı.

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